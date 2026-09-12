Do krojovaného průvodu v Uherském Hradišti se zapojilo několik tisíc lidí

Autor: ČTK
  11:00aktualizováno  11:00
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Centrem Uherského Hradiště dnes prošel krojovaný průvod. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí z města i obcí a mikroregionů na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů Slováckých slavností vína a otevřených památek, na letošek připadá jejich 23. ročník. Program začal v pátek, potrvá do neděle. Za akcí do Uherského Hradiště podle organizátorů každoročně míří desítky tisíc návštěvníků.

Zatímco loni účastníky průvodu skrápěl déšť, letos jim po rozpuštění ranní mlhy svítilo na cestu slunce. "Lidí v krojích je tady ohromná spousta. Z toho mám radost. To číslo se blížilo 4000. Obcí, které máme oficiálně nahlášené, je letos 72. Nicméně je tady řada hostů, řada těch, kteří se nepřihlásili přes obec nebo svého manažera regionu. Tak je to živá, živelná, spontánní událost, která je krásná," řekla dnes ČTK ředitelka pořádajícího Klubu kultury Uherské Hradiště Anna Stránská. Do průvodu dnes sama zamířila oděná v kroji.

Na více než dvoukilometrové trase z Vinohradské ulice po Masarykovo náměstí soubory hrály, zpívaly a tančily. Někteří z účastníků průvodu si s sebou v demižonech a lahvích nesli víno, burčák nebo slivovici. Jiní táhli trakaře vyzdobené listy vinné révy, chvojím, pentlemi a papírovými růžemi. V čele průvodu jel povoz tažený koňmi, na němž hráli muzikanti.

Od svých 15 let se průvodu pravidelně účastní Daniel Palčík z Kněžpole na Uherskohradišťsku. Z obce v sousedství Uherského Hradiště spolu s ním tentokrát do průvodu dorazilo přibližně 25 lidí. K folkloru má vztah odmala. "Byl jsem k tomu vedený skrz babičku, dědečka i rodiče," řekl Palčík. Na slavnostech se těšil především na víno, dobré jídlo a právě folklor. Zatímco dříve si kroj půjčoval, letos si nechal ušít vlastní. "Pro kroj jsem si byl dneska ráno," doplnil Palčík.

Desítky krojovaných přijely na slavnosti z Boršic na Uherskohradišťsku, které letos získaly ocenění Vesnice roku Zlínského kraje. "Nejvíce nás asi baví právě průvod, protože je jedinečný. Jednak je dlouhý, ale v dobré míře, a jednak je plný radosti, vína, burčáku a dalších hezkých věcí," řekl Václav Dvořák, který je vedoucím taneční složky Folklorního souboru Pentla z Boršic.

Ulice města, kterými průvod procházel, lemovali návštěvníci. Na slavnosti podle Stránské přijíždějí z mnoha koutů České republiky i ze zahraničí. "Doménou Slováckých slavností vína a otevřených památek je to, že enormně vyrůstají na místních, na tom, že se tady spojí všechny obce, všichni občané, nejenom folkloristi. Ale mají i dostředivou sílu u těch, kteří folklor neprožívají každodenně. Já taky nechodím moc často v kroji. Teď jsem se tomu oddala a je to skvělé," uvedla Stránská.

Slavnosti dále nabízejí ochutnávky vín, jarmark, vystoupení folklorních souborů, cimbálových muzik, dechových hudeb, pěveckých sborů i hudebních a tanečních skupin. Většina programu je zdarma. Po dobu konání slavností si lze ve městě prohlédnout také 22 památek. Část z nich je běžně nepřístupná.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co teprve takový, který by zvládl Vltavu či zasněžený Petřín? Podívali jsme se s pomocí umělé inteligence...

Desítky lidí museli ošetřovat záchranáři na vinobraní ve Znojmě a v Mikulově

ilustrační snímek

Záchranáři v pátek a v sobotu na Znojemském historickém vinobraní ošetřili téměř 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, kolapsy a nevolnosti. V jednom případě...

13. září 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Nám. J. z Poděbrad, Praha 3

Nám. J. z Poděbrad, Praha 3

Na zrekonstruovaném náměstí Jiřího z Poděbrad se konalo tradiční zářijové Vinobraní.

vydáno 13. září 2026  12:27

Nám. J. z Poděbrad, Praha 3

Nám. J. z Poděbrad, Praha 3

Na zrekonstruovaném náměstí Jiřího z Poděbrad se konalo tradiční zářijové Vinobraní.

vydáno 13. září 2026  12:27

Czech Design Week 2026, to byl 4-denní festival současné „Mladé krve designu a umění“ v 11 pražských lokacích. Fotky jsou z Galerie Mánes, Muzea Prahy Florenc a Domu U Zlatého prstenu.

vydáno 13. září 2026  12:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Czech Design Week 2026, to byl 4-denní festival současné „Mladé krve designu a umění“ v 11 pražských lokacích. Fotky jsou z Galerie Mánes, Muzea Prahy Florenc a Domu U Zlatého prstenu.

vydáno 13. září 2026  12:26

Czech Design Week 2026, to byl 4-denní festival současné „Mladé krve designu a umění“ v 11 pražských lokacích. Fotky jsou z Galerie Mánes, Muzea Prahy Florenc a Domu U Zlatého prstenu.

vydáno 13. září 2026  12:26

Czech Design Week 2026, to byl 4-denní festival současné „Mladé krve designu a umění“ v 11 pražských lokacích. Fotky jsou z Galerie Mánes, Muzea Prahy Florenc a Domu U Zlatého prstenu.

vydáno 13. září 2026  12:25

Czech Design Week 2026, to byl 4-denní festival současné „Mladé krve designu a umění“ v 11 pražských lokacích. Fotky jsou z Galerie Mánes, Muzea Prahy Florenc a Domu U Zlatého prstenu.

vydáno 13. září 2026  12:24

Nová cyklostezka za bezmála pět milionů korun propojila Opavu s Oldřišovem

ilustrační snímek

Cyklisté už mohou využívat kompletní cyklostezku mezi Opavou-Kateřinkami a Oldřišovem. Nový úsek dlouhý zhruba dva kilometry navazuje na první část stezky...

13. září 2026  10:21,  aktualizováno  10:21

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

13. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Liberec historickou meteobudku posune dál od silnice, opět je poškozená

ilustrační snímek

Liberec památkově chráněnou třímetrovou meteorologickou budku, která stojí od konce 19. století u radnice, přesune zhruba o metr dál od silnice. Slibuje si od...

13. září 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Vraníci jako z pohádky. Chov starokladrubáků přináší radost i týdny bezesných nocí

Gabriela Ošťádalová (vpravo) a Veronika Josefiová z jezdecké stáje Maneo...

Dřív tahali kočáry církevním hodnostářům, dnes cválají i ve službách městských policejních sborů. Starokladrubští vraníci, majestátní koně, kteří mohou dosahovat hmotnosti až 700 kilogramů a na světě...

13. září 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet