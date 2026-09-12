Do krojovaného průvodu v Uherském Hradišti se zapojilo několik tisíc lidí

Centrem Uherského Hradiště dnes prošel krojovaný průvod. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí z města i obcí a mikroregionů na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů Slováckých slavností vína a otevřených památek, na letošek připadá jejich 23. ročník. Program začal v pátek, potrvá do neděle. Za akcí do Uherského Hradiště podle organizátorů každoročně míří desítky tisíc návštěvníků.
Zatímco loni účastníky průvodu skrápěl déšť, letos jim po rozpuštění ranní mlhy svítilo na cestu slunce. "Lidí v krojích je tady ohromná spousta. Z toho mám radost. To číslo se blížilo 4000. Obcí, které máme oficiálně nahlášené, je letos 72. Nicméně je tady řada hostů, řada těch, kteří se nepřihlásili přes obec nebo svého manažera regionu. Tak je to živá, živelná, spontánní událost, která je krásná," řekla dnes ČTK ředitelka pořádajícího Klubu kultury Uherské Hradiště Anna Stránská. Do průvodu dnes sama zamířila oděná v kroji.
Na více než dvoukilometrové trase z Vinohradské ulice po Masarykovo náměstí soubory hrály, zpívaly a tančily. Někteří z účastníků průvodu si s sebou v demižonech a lahvích nesli víno, burčák nebo slivovici. Jiní táhli trakaře vyzdobené listy vinné révy, chvojím, pentlemi a papírovými růžemi. V čele průvodu jel povoz tažený koňmi, na němž hráli muzikanti.
Od svých 15 let se průvodu pravidelně účastní Daniel Palčík z Kněžpole na Uherskohradišťsku. Z obce v sousedství Uherského Hradiště spolu s ním tentokrát do průvodu dorazilo přibližně 25 lidí. K folkloru má vztah odmala. "Byl jsem k tomu vedený skrz babičku, dědečka i rodiče," řekl Palčík. Na slavnostech se těšil především na víno, dobré jídlo a právě folklor. Zatímco dříve si kroj půjčoval, letos si nechal ušít vlastní. "Pro kroj jsem si byl dneska ráno," doplnil Palčík.
Desítky krojovaných přijely na slavnosti z Boršic na Uherskohradišťsku, které letos získaly ocenění Vesnice roku Zlínského kraje. "Nejvíce nás asi baví právě průvod, protože je jedinečný. Jednak je dlouhý, ale v dobré míře, a jednak je plný radosti, vína, burčáku a dalších hezkých věcí," řekl Václav Dvořák, který je vedoucím taneční složky Folklorního souboru Pentla z Boršic.
Ulice města, kterými průvod procházel, lemovali návštěvníci. Na slavnosti podle Stránské přijíždějí z mnoha koutů České republiky i ze zahraničí. "Doménou Slováckých slavností vína a otevřených památek je to, že enormně vyrůstají na místních, na tom, že se tady spojí všechny obce, všichni občané, nejenom folkloristi. Ale mají i dostředivou sílu u těch, kteří folklor neprožívají každodenně. Já taky nechodím moc často v kroji. Teď jsem se tomu oddala a je to skvělé," uvedla Stránská.
Slavnosti dále nabízejí ochutnávky vín, jarmark, vystoupení folklorních souborů, cimbálových muzik, dechových hudeb, pěveckých sborů i hudebních a tanečních skupin. Většina programu je zdarma. Po dobu konání slavností si lze ve městě prohlédnout také 22 památek. Část z nich je běžně nepřístupná.