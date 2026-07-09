Do Kroměříže se na seminář sjede více než stovka sbormistrů, budou i koncerty

Více než stovka sbormistrů a sbormistryň se od 12. do 19. července sejde v Kroměříži na 30. ročníku Letního semináře Klubu sbormistrů. Největší české vzdělávací setkání dirigentů pěveckých sborů nabídne týden intenzivní práce zaměřené na dirigování, hlasovou výchovu i metodiku práce s dětskými, mládežnickými a dospělými sbory, sdělila ČTK Jana Moravcová z Národního institutu pro kulturu. Součástí setkání budou i koncerty pro veřejnost.
Letošní ročník bude podle organizátorů výjimečný svým mezinárodním rozměrem. "Poprvé v historii semináře přijede host z Pobaltí. Lotyšský sbormistr a skladatel Eriks Ešenvalds je jednou z nejvýraznějších osobností současné světové sborové tvorby. Jeho skladby pravidelně uvádějí prestižní sbory po celém světě a v Kroměříži se do nich budou mít šanci ponořit i čeští sbormistři," uvedla Moravcová.
Seminář není pouze vzdělávací akcí. Účastníci si vytvoří cvičný sbor, ve kterém si vyzkouší práci z pohledu zpěváků. Výsledky společného úsilí představí veřejnosti na dvou koncertech, vstupné na ně bude dobrovolné. Ve středu 15. července se chystá od 19:30 vystoupení v kroměřížském kostele svatého Jana Křtitele, o tři dny později od 17:00 v secesním sále Psychiatrické nemocnice Kroměříž.
Každou skladbu bude na koncertech dirigovat jiný sbormistr. "Zazní ukázky práce účastníků semináře a pestrý sborový repertoár. Veřejnost tak získá jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí vzdělávání českých sbormistrů a zažít atmosféru jedné z nejvýznamnějších tuzemských sborových akcí," uvedla Moravcová.
Spolu s Ešenvaldsem budou lektory semináře Miriam Němcová, Alena Tichá, Lenka Polášková, Silvie Langrová, Jiří Jablunka, Dana Zapletalová, Marek Frič, Tomáš Stanček, Igor Karpilovskij, Jakub Pikla, Tadeáš Tulach a Patrik Buchta. Letní seminář Klubu sbormistrů umožňuje každoročně setkání odborníků na sborový zpěv, dirigentů, pedagogů i zpěváků. Kromě týdenního semináře se přes rok konají i další menší kurzy a setkání.