Do Otrokovic se sjedou desítky automobilových a motocyklových veteránů

Do Otrokovic na Zlínsku se koncem příštího týdne sjedou desítky automobilových a motocyklových veteránů vyrobených do roku 1945. Sraz historických vozidel pojmenovaný Jízda Valašskem – Slováckem – Hanou bude ve městě poprvé. Naplánovaný je na termín od 24. do 26. července, sdělila dnes ČTK mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová. Sraz bude zároveň vzpomínkou na letos zesnulého sběratele historických vozidel Ladislava Samohýla.
Nejatraktivnější část programu je na programu v sobotu 25. července dopoledne na náměstí 3. května, kde si historická vozidla bude moci prohlédnout veřejnost. Slavnostní start jízdy obstará otrokovická starostka Hana Večerková (ANO). Z Otrokovic se kolona vydá na přibližně stokilometrovou trasu krajinou Valašska, Slovácka a Hané.
Historická vozidla mají podle starostky neopakovatelné kouzlo. Ocenila, že se jejich majitelé rozhodli uspořádat sraz právě v Otrokovicích. "Věřím, že si tuto podívanou nenechají ujít nejen fanoušci motorismu, ale také rodiny s dětmi. Budu ráda, když se nám společně podaří založit novou tradici, která bude do našeho města přivádět návštěvníky z celé republiky," řekla Večerková.
Sraz pořádá soukromé muzeum Veteran Praga Otrokovice. "Historická auta nejsou jen krásné stroje. Každé z nich vypráví svůj příběh. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru, vůni benzinu, zvuk motorů i kus historie, který se na jeden den vrátí do ulic Otrokovic. Budeme rádi, když společně odstartujeme první ročník akce, ze které se stane nová tradice," zvou organizátoři Radomír a Martin Vyoralovi. Podrobnosti o srazu jsou zveřejněny na sociální síti.