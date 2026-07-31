Do projektu Corrency se v Napajedlích zapojilo tisíc lidí, radnice jim dá milion

V Napajedlích na Zlínsku se za měsíc naplnila kapacita projektu Corrency, jehož cílem je oživit lokální ekonomiku. Zapojilo se do něj tisíc obyvatel, mezi které radnice rozdělí milion korun ve formě elektronických correntů. Lidé je budou moci využít při nákupech zboží a služeb. Do projektu se zapojilo více než dvacet místních podnikatelů s různorodou nabídkou zboží a služeb, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Petra Štefková.
Projekt se ve městě se zhruba 7000 obyvateli koná poprvé. Registrace obyvatel začala 1. července, kapacita tisícovky obyvatel se naplnila 30. července. "Velmi nás těší, že se podařilo během jednoho měsíce naplnit celou kapacitu projektu pro občany. Zpočátku jsme vnímali určitou zdrženlivost jak ze strany podnikatelů, tak obyvatel. Teď je důležité, aby lidé své correnty skutečně využili. Sami si přitom vybírají, u kterého ze zapojených podnikatelů je uplatní, a rozhodují tak o tom, kam podpora města zamíří," uvedl místostarosta Napajedel Vilém Skála (ODS).
Každý člověk dostal 1000 correntů v hodnotě 1000 korun. Correnty mohou pokrýt až polovinu ceny nákupu nebo služby. Druhou polovinu hradí zákazník. Correnty je možné využít například v kadeřnických salonech, drogeriích, lékárnách, kavárnách, v obchodech s autodíly či rybářskými potřebami nebo při čerpání dalších služeb. Do projektu se mohou stále zapojovat další místní podnikatelé. Lidé musí své correnty využít do konce října.
Corrency je český systém na přerozdělování dotací a podpor, jehož autorem je podnikatel v elektronických platbách Pepe Rafaj. Projekty na podporu lokálních ekonomik byly v řadě měst v Česku, například Kyjově, Prostějově, Hradci Králové či v pražských městských částech.