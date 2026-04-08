Do Zlína se po šesti letech vrací filmový festival o lidských právech Jeden svět

Do Zlína se po šesti letech vrací mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět. Bude od 16. do 22. dubna ve zlínském zámku. Kromě projekcí nabídne i besedy pro školáky a veřejnost. Novinářům to dnes řekl organizátor Martin Pášma.
Letošní 28. ročník festivalu Jeden svět začal v březnu v Praze, uvedl přes 100 snímků. Pražské části se zúčastnilo 22.843 návštěvníků. Následovaly projekce v dalších místech Česka, kde festival potrvá do konce dubna. Letos bude v rekordních 60 městech.
"Festival Jeden svět dělali ve Zlíně naposledy studenti, v posledních šesti letech tady nebyl. Přišlo nám to líto, Zlín byl jediným krajským městem, kde festival nebyl, tak jsme se rozhodli, že ho sem vrátíme. Zlín je město postavené na hodnotách svobody, práce a odpovědnosti. Věříme, že právě tady má Jeden svět své místo," uvedl Pášma. Organizátoři ze společnosti Levona Films a Education chtějí festival ve Zlíně pořádat i v dalších letech.
Ve Zlíně bude k vidění 15 festivalových filmů, z toho devět celovečerních. Další dvě projekce budou v doprovodném programu. Program odráží aktuální světové dění, od války na Ukrajině přes konflikt v Gaze po otázky svobody médií, technologického dohledu či postavení menšin. K nejvýraznějším titulům patří oscarový dokument Pan nikdo proti Putinovi, příběh dívky uvězněné v autě pod palbou v Gaze Hlas Hind Radžab, svědectví o systému státní kontroly Čína tě sleduje. Nebude chybět drama Slyšíš mě? o rodičovství ve světě neslyšících nebo film Ona o vykořisťování vietnamských dělnic v globálním průmyslu.
Součástí festivalu budou diskuse s odborníky, novináři i pamětníky. Na programu je také debata Svoboda médií připravená ve spolupráci s organizací Zlínské jaro, hosty budou novináři Nora Fridrichová a Martin Fendrych. Na programu bude i večer na téma disidentů. Kromě projekce snímku Dělníci samizdatu se uskuteční beseda se zlínskými disidenty Pavlem Jungmannem, Stanislavem Devátým a Bedřichem Koutným. Dopolední projekce pro školy doplní moderované debaty. "Chceme, aby se mladí lidé nebáli ptát, diskutovat a vytvářet si vlastní názor," uvedli organizátoři. Festival nabídne i doprovodné akce, například open air koncert zlínské kapely Cestující hudba.