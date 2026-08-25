Do Zlína se vrací univerzitní hokej, univerzita zakládá tým UTB Redbricks

Do Zlína se po více než deseti letech vrací univerzitní hokej. Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně zakládá od akademického roku 2026/2027 hokejový tým UTB Redbricks. Vysokoškolský sportovní klub vstoupí do celorepublikové Divize 2 Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH). Studentům a studentkám všech fakult nabídne možnost zapojit se aktivně nejen na ledě, ale i v organizačním či marketingovém týmu, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková. První zápas odehrají UTB Redbricks začátkem října ve Zlíně.
Zlín je tradiční hokejové město. V sezoně 2010/2011 získala univerzita titul Akademických mistrů ČR a v roce 2013 vybojovala bronz v Evropské univerzitní hokejové lize. "Studium na naší univerzitě není jen o povinném tělocviku. V rámci našeho Vysokoškolského sportovního klubu působí již řadu let spousta úspěšných týmů. Hokej k těmto úspěchům vždy patřil, jsem proto velmi rád, že se ho podařilo dostat zpět na univerzitní půdu. Univerzita sportovní aktivity dlouhodobě podporuje, protože zdravý životní styl ke studiu neodmyslitelně patří," uvedl rektor Milan Adámek. Univerzita sportujícím studentům vychází vstříc formou individuálních studijních plánů.
O obnovu univerzitního hokeje se zasloužili děkan Fakulty aplikované informatiky (FAI) a garant projektu Jiří Vojtěšek s Erikem Ramertem, který je předsedou zapsaného spolku UTB hockey. Cílem není jen samotná soutěž. "Tento projekt je příležitostí pro řadu dalších studentek a studentů v oblastech marketingu, ekonomiky, organizačního zajištění zápasů nebo zdravotnické péče. Jsem nadšený z toho, že se nám přihlásila spousta zájemců ze všech fakult. Do přípravy se zapojily dokonce i dvě studentky – hokejistky," uvedl Vojtěšek.
Na ledě se již sešli první hráči nového týmu pod vedením trenéra Oldřicha Horáka, bývalého extraligového hokejového obránce. "Máme za sebou už první tréninky, potřeboval jsem si kluky otestovat, a musím říci, že mám radost. Jdou do toho s nadšením a prakticky všichni mají s hokejem své zkušenosti z dorosteneckých či juniorských soutěží. Spojit studium se sportem je pro ně velká motivace a já osobně se na práci s nimi moc těším," uvedl Horák.
Nadcházející sezona je pro novou Divizi 2 ULLH testovací. "Pokud tým potvrdí silné sportovní i organizační zázemí, má velkou šanci posunout se od další sezóny do hlavní 1. divize ULLH. Klub aktuálně finišuje s přípravou grafické identity, loga a dresů. První zápas odehrají UTB Redbricks na začátku října ve Zlíně, přičemž podrobnosti i s velkým překvapením pro fanoušky zveřejní univerzita během září," uvedla mluvčí.