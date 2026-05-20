Do zlínského filmového festivalu se zapojí i studenti univerzity ve Zlíně

Do zlínského mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež se zapojí také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Její studenti pomáhají na festivalových akcích a při jejich přípravě buď jako dobrovolníci, nebo při studiu pod vedením svých pedagogů, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková. Zlín Film Festival se letos bude konat od 28. května do 3. června.
Fakulta technologická představí na festivalu svět vědy. Na náměstí Míru bude mít interaktivní laboratoř plnou mořských objevů a skrytých vědeckých záhad. "V podmořské laboratoři se děti i dospělí ponoří do fascinujícího světa, kde se vědecké laboratoře mění v dobrodružnou výpravu. Zájemci prozkoumají tajuplný mikrosvět genetiky a odhalí tajemství ukrytá ve 20.000 párech bází. Na vlastní oči se podívají do mikroskopů a vyzkouší si gelovou elektroforézu, která jim v podstatě 'rozbalí' a ukáže samotnou DNA a RNA," uvedla zástupkyně fakulty Iva Čermáková.
Fakulta humanitních studií nabídne vzdělávací a kreativní aktivity. Program bude součástí celoročního projektu Držíme krok s Baťou, který připomíná 150. výročí narození Tomáše Bati. "Návštěvníci se tak mohou těšit na aktivity inspirované jeho životem, hodnotami i odkazem, který významně ovlivnil podobu města Zlína," uvedla Svěráková.
Ve Vzdělávacím komplexu U18 bude výstava Ze školních lavic do života v baťovském Zlíně, naváže na ni doprovodný program. Návštěvníci si vyzkouší pátrání po životních milnících Tomáše Bati, tvorbu Baťových novin, řešení logických úloh zaměřených na finanční gramotnost nebo detektivní hru. Program je připravený také pro mateřské a základní školy. Kromě budoucích učitelek a učitelů se do festivalu zapojí také studenti zdravotnických programů, kteří budou zajišťovat zdravotnické hlídky v parku Komenského a na náměstí Míru.
Na Fakultě multimediálních komunikací budou projekce snímků festivalové soutěže studentských filmů Zlínský pes. "Soutěž každoročně představuje tvorbu mladých filmařů z České republiky i zahraničí a vytváří prostor pro setkávání nastupující generace audiovizuálních tvůrců," uvedl děkan fakulty Josef Kocourek. K vidění budou také plakáty snímků polských režisérů. Fakulta se opět zapojí do vysílání Zlín Film Fest TV, které přibližuje dění na festivalu. Připraveny jsou také workshopy animace pro žáky škol. V Galerii G18 bude výstava Miloš Macourek 100.
Tradiční součástí festivalu je i předávání takzvaných hvězdných doktorátů rektorem univerzity. Letos je dostanou herci Kristýna Badinková Nováková a Martin Písařík.