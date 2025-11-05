Místní hasiči se společně s přivolanými posilami profesionálních a dobrovolných hasičů z okolních obcí s ohněm rychle vypořádali.
„Požár, který vznikl v prostoru garáže, během krátké chvíle uhasili. Jeden člen jednotky místních hasičů se při hašení nadýchal kouře a byla mu přivolána posádka zdravotnické záchranné služby,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Naštěstí nebylo poškození zdraví hasiče nijak závažné. Proto jej záchranáři mohli po ošetření ponechat na místě. Další asistence zdravotníků nebylo potřeba.
K požáru se dostavila i policie a vyšetřovatel hasičů, který po ohledání místa požáru zjistil, že příčinou jeho vzniku byla technická závada na reproduktoru. Škodu předběžně vyčíslil na 200 tisíc korun.
Čeština má různá přísloví hodící se k této situaci: Kovářova kobyla chodí bosa nebo pod svícnem je největší tma. Někomu to může připadat i úsměvné, jenže s ohněm se nežertuje, je to nebezpečný živel. Především je to varování a dobré ponaučení, že požár může vypuknout kdekoliv a kdykoliv. Dokonce i na hasičské stanici.