Nový kruhový objezd je malý, kritizují lidé. Autobusy přejíždějí střed

Petr Skácel
  15:52
Zlínská radnice dokončila stavbu okružní křižovatky u 17. základní školy na Jižních Svazích v místě, kde se potkávají ulice Pasecká a Křiby. Auta na ni poprvé vjela v úterý odpoledne. Skončily tak úmorné kolony především v ranní a odpolední špičce, které blokovaly Okružní ulici.

„Hlavním důvodem stavby bylo zvýšení bezpečnosti. Kruhový objezd zpomalí auta přijíždějící z kopce z ulice Křiby a také vznikl nový přechod pro chodce včetně nasvícení,“ uvedl městský radní pro dopravu Václav Kovář.

Práce začaly ve druhé polovině července a měly být hotové již na konci října. Jenže nabraly zpoždění. „Bylo způsobeno jednak dešti, které zhotoviteli dvakrát vyplavily podkladové vrstvy a ty se musely dělat znovu. Toto způsobilo zdržení zhruba o dva týdny,“ vysvětlil Kovář.

Zlínská radnice dokončila stavbu okružní křižovatky u 17. základní školy na Jižních Svazích v místě, kde se potkávají ulice Pasecká a Křiby. (listopad 2025)
Druhým důvodem pozdějšího dokončení byla havárie vodovodu. „Za ni nemohla samotná stavba, ale i tak se způsobilo asi týdenní zpoždění,“ poznamenal radní.

„Snažíme se všechny akce dokončit co nejdříve. Mrzí mě, že ne vždy proběhnou podle původního plánu, ale ne vždy za toto zpoždění může špatná koordinace stavby. Zásadní roli hrají klimatické podmínky nebo jiné subjekty, se kterými se na stavbách křížíme,“ dodal.

Nová dopravní stavba však čelí kritice. Někteří obyvatelé Zlína upozorňují, že kruhový objezd není dostatečně velký a na sítích se už objevila videa ukazující, jak tudy autobusy projíždějí přes středový ostrůvek.

Kolony ve Zlíně jsou kratší, řidiči volí jiné cesty. Komplikací je ale víc

„Podle mě je tento kruháč úplně zbytečný a měl by se udělat spíše na hlavní cestě při výjezdu z Pasek, kde se nedá odbočit doleva na Jižní Svahy,“ napsala Petra Novotná, která v lokalitě bydlí. „A taky mi přijde malý. Mám velké auto a musím přes něj jezdit prostředkem. I další řidiči nad tím kroutí hlavou.“

Město argumentuje, že vznik okružní křižovatky posvětila také Policie ČR, protože jde o nejbezpečnější řešení. Naprojektovaná je s ohledem na nedostatek prostoru kolem ní.

„Větší kruhový objezd se sem nevešel. Současný je v maximálních možných rozměrech v daném místě a s pojízdným středem se počítá,“ sdělil Kovář.

Bezpečně projel i největší vůz MHD

„Na této okružní křižovatce jsme provedli praktickou jízdní zkoušku, dokonce s největším vozem, který jsme měli ten den k dispozici, a proběhla bez problémů. Z našeho pohledu je tato křižovatka normálně průjezdná,“ konstatoval Jan Tesař, vedoucí dispečer Dopravní společnost Zlín–Otrokovice.

Podle něj jezdily autobusy MHD středem cesty už v uplynulých týdnech, kdy zde platil kyvadlový provoz a průjezdná byla pouze polovina křižovatky.

Celkově je křižovatka dimenzovaná na průjezd 440 těžkých vozidel za den. „MHD zde denně projede asi 70 spojů, což je pětina kapacity a máme ještě velkou rezervu. A v lokalitě není žádná velká firma nebo stavebniny, které by sem těžkými vozy pravidelně navážely materiál,“ podotkl radní Kovář.

Důležitý kruhový objezd ve Zlíně má nový výjezd, lidem usnadní dopravu

Společně s otevřením okružní křižovatky se změnil dopravní režim v horní části ulice Křiby nad základní školou. Hlavní silnice nově vede ne rovně, ale ostrou zatáčkou směrem k ulici Česká.

„Dříve tady docházelo k tomu, že hlavně v ranních hodinách blokovala provoz vozidla, která jela zespodu a nemohla odbočit na Českou. To se nyní změní,“ řekl Kovář.

Zprovoznění křižovatky a změnu hlavní silnice přivítali i na nedaleké 17.ZŠ. „Auta se před školou štosují hlavně ráno, když rodiče vysazují děti. Snažíme, aby děti vystupovaly dole pod školou, kde už třetím rokem funguje nové parkoviště,“ uvedl zástupce ředitele Pavel Růžička.

Blízká škola dopravní komplikace zvládla

„Během stavby kruhového objezdu to pro rodiče bylo nepříjemné a tvořily se kolony z více směrů. Na pozdních příchodech dětí se to ale neprojevilo, rodiče se nejspíš obrnili trpělivostí a začali vyjíždět dřív,“ doplnil Růžička.

Stavební práce vyšly na 11 milionů korun a zahrnovaly také nové veřejné osvětlení, nasvícení přechodu pro chodce nebo opravu přilehlého chodníku.

