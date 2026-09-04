„Ukazujeme reálné střety chodců s vozidly ze silnic. V některých případech chyboval řidič, jindy chodec. Všechny tyto nehody naštěstí dopadly dobře, ale přesto z nich mrazí,“ uvádí komentář videa.
Někdy ale bývají následky fatální. Jeden ze záběrů ukazuje nehodu, při níž auto táhnoucí obytný přívěs nedá přednost chodkyni na přechodu. Přívěs ji zachytí a srazí. Nehoda se stala v centru Luhačovic u prodejny Albert v Masarykově ulici. Jde o rovný úsek ulice s hustým provozem aut a množstvím chodců.
Jen o kousek dál na sousedním přechodu 22. srpna odpoledne srazilo auto seniora. Zraněného muže záchranáři převezli do nemocnice, kde o několik hodin později zemřel. K účasti na nehodě se pak veřejně přihlásil starosta Luhačovic Marian Ležák.
Policie zveřejnila video ve čtvrtek v souvislosti se začátkem školního roku. „Září naplnilo silnice i chodníky. Do škol spěchají rodiče, děti i více či méně čerství mladí držitelé řidičáků. Provoz houstne a stačí vteřina nepozornosti,“ upozorňují policisté.
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Průměrná reakce řidiče, než si všimne nebezpečí a šlápne na brzdu, trvá 1 sekundu. Při rychlosti 50 km/h ujede auto za tak krátký okamžik dalších zhruba 14 metrů. Ještě předtím, než řidič začne vůbec brzdit.
Jaká jsou základní pravidla pro řidiče? Chodce na přechodu, i když se přecházet teprve chystá, nesmí ohrozit ani omezit. Pokud je to nutné, musí před přechodem zastavit.
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Naopak pěší nesmí vstoupit na přechod těsně před přijíždějící auto. „Jestliže auto ujede 14 metrů za sekundu, je jasné, že fyzika funguje bez ohledu na to, kdo má přednost. Trpělivost vám tak může zachránit život,“ varuje policie.