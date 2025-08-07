Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. „Kolem třetí hodiny odpoledne se hasičům podařilo vozovku uklidit a řidiči mohli místem projíždět alespoň kyvadlově,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Po té hasiči odjela a přenechali místo policistům. „Po půl páté odpoledne už byla silnice zcela průjezdná,“ doplnil policejní mluvčí Radomír Šiška.
K nehodě byli krátce před jednou hodinou odpolední vysláni profesionální hasiči ze stanic Bystřice pod Hostýnem a Holešov. V jednom z vozidel cestovala řidička se spolujezdcem. Ženě hasiči poskytli první psychologickou pomoc.
Ve druhém vozidle byl pouze řidič, který po nárazu zůstal v autě zaklíněn. Hasiči jej vyprostili ven s využitím páteřové desky. Všechny tři lidi si do péče převzala posádka zdravotnické záchranné služby.
„U vozidel hasiči provedli protipožární opatření a odpojení autobaterií. K úniku provozních kapalin nedošlo. Nyní na místě probíhá vyšetřování ze strany Policie ČR a silnice je stále uzavřena,“ dodala mluvčí hasičů.
Kvůli nehodě byla také výrazně zpožděna řada autobusových spojů. Došlo ke zpoždění linek 250, 251 a náhradní autobusové dopravy. „Z důvodu rozsahu omezení se může zpoždění přenášet na další linky v oblasti a ve výjimečných případech může dojít k odřeknutí spojů. Zastávka Chomýž je dočasně bez obsloužení,“ upozornil Jan Malý ze společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.
Frekventovaný hlavní tah mezi obcemi Bílavsko a Hlinsko je kvůli opravě od dubna uzavřený, omezení potrvá až do listopadu. Objízdná trasa vedla právě přes Chomýž, Brusné a Slavkov pod Hostýnem.
Jiné auto začalo po nárazu do stromu hořet
Jiná vážná dopravní nehoda se ve středu odpoledne stala jen o dva kilometry dál v obci Jankovice. I tam museli zasahovat záchranáři. Řidič se svým osobním autem sjel mimo silnici a narazil do vzrostlého stromu. Ihned po nárazu začal vůz hořet.
I přes vážné zranění se muži podařilo dostat mimo vozidlo. „To už u něj zastavili další řidiči a muže přenesli dál do bezpečné vzdálenosti od hořícího auta. To se poté snažili uhasit hasicím přístrojem, což se jim ale nepodařilo. V tu dobu na místě zastavil náš profesionální hasič. Vzhledem k nedostatečnému množství hasicích přístrojů, nemělo cenu v hašení pokračovat. Proto se věnoval zraněnému řidiči. To už ale u nehody zastavila řidička zdravotnice. Do příjezdu jednotek hasičů a posádky zdravotnické záchranné služby tak poskytovala muži odbornou první pomoc,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Na místo přijeli profesionální hasiči z Holešova a Bystřice pod Hostýnem a místní jednotka dobrovolných hasičů. Během pár minut měli požár vozidla zlikvidovaný. Plameny však přeskočily i na strom, do kterého řidič narazil, a ten začal hořet. Uhasili i strom, do kterého řidič narazil a plameny na něj přeskočily.