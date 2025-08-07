Nehoda na Kroměřížsku blokovala důležitou objížďku, tvořily se dlouhé kolony

Autor: jar
  16:02aktualizováno  16:50
K vážné nehodě dvou osobních aut došlo ve čtvrtek po poledni na silnici u obce Chomýž na Kroměřížsku. Jindy vcelku poklidná silnice je v těchto měsících součástí objízdné trasy frekventované komunikace mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem. Objížďka byla přes dvě hodiny v obou směrech zcela uzavřena a na místě se tvořily dlouhé kolony.
Střet dvou osobních vozidel u Chomýže na Kroměřížsku uzavřel obousměrně...

Střet dvou osobních vozidel u Chomýže na Kroměřížsku uzavřel obousměrně objízdnou trasu Holešov - Bystřice pod Hostýnem. Nehoda si vyžádala zásah složek IZS. (7. srpna 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Střet dvou osobních vozidel u Chomýže na Kroměřížsku uzavřel obousměrně...
Střet dvou osobních vozidel u Chomýže na Kroměřížsku uzavřel obousměrně...
Řidič se svým osobním autem havaroval u Jankovic na Kroměřížsku. Sjel mimo...
Řidič se svým osobním autem havaroval u Jankovic na Kroměřížsku. Sjel mimo...
8 fotografií

Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. „Kolem třetí hodiny odpoledne se hasičům podařilo vozovku uklidit a řidiči mohli místem projíždět alespoň kyvadlově,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Po té hasiči odjela a přenechali místo policistům. „Po půl páté odpoledne už byla silnice zcela průjezdná,“ doplnil policejní mluvčí Radomír Šiška.

K nehodě byli krátce před jednou hodinou odpolední vysláni profesionální hasiči ze stanic Bystřice pod Hostýnem a Holešov. V jednom z vozidel cestovala řidička se spolujezdcem. Ženě hasiči poskytli první psychologickou pomoc.

Ve druhém vozidle byl pouze řidič, který po nárazu zůstal v autě zaklíněn. Hasiči jej vyprostili ven s využitím páteřové desky. Všechny tři lidi si do péče převzala posádka zdravotnické záchranné služby.

Při nehodě dvou aut na Zlínsku se zranili čtyři lidé, děti vyvázly bez újmy

„U vozidel hasiči provedli protipožární opatření a odpojení autobaterií. K úniku provozních kapalin nedošlo. Nyní na místě probíhá vyšetřování ze strany Policie ČR a silnice je stále uzavřena,“ dodala mluvčí hasičů.

Kvůli nehodě byla také výrazně zpožděna řada autobusových spojů. Došlo ke zpoždění linek 250, 251 a náhradní autobusové dopravy. „Z důvodu rozsahu omezení se může zpoždění přenášet na další linky v oblasti a ve výjimečných případech může dojít k odřeknutí spojů. Zastávka Chomýž je dočasně bez obsloužení,“ upozornil Jan Malý ze společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.

Střet dvou osobních vozidel u Chomýže na Kroměřížsku uzavřel obousměrně objízdnou trasu Holešov - Bystřice pod Hostýnem. Nehoda si vyžádala zásah složek IZS. (7. srpna 2025)
Střet dvou osobních vozidel u Chomýže na Kroměřížsku uzavřel obousměrně objízdnou trasu Holešov - Bystřice pod Hostýnem. Nehoda si vyžádala zásah složek IZS. (7. srpna 2025)
Střet dvou osobních vozidel u Chomýže na Kroměřížsku uzavřel obousměrně objízdnou trasu Holešov - Bystřice pod Hostýnem. Nehoda si vyžádala zásah složek IZS. (7. srpna 2025)
Řidič se svým osobním autem havaroval u Jankovic na Kroměřížsku. Sjel mimo silnici a narazil do vzrostlého stromu. Ihned po nárazu začal vůz hořet. (7. srpna 2025)
8 fotografií

Frekventovaný hlavní tah mezi obcemi Bílavsko a Hlinsko je kvůli opravě od dubna uzavřený, omezení potrvá až do listopadu. Objízdná trasa vedla právě přes Chomýž, Brusné a Slavkov pod Hostýnem.

Jiné auto začalo po nárazu do stromu hořet

Jiná vážná dopravní nehoda se ve středu odpoledne stala jen o dva kilometry dál v obci Jankovice. I tam museli zasahovat záchranáři. Řidič se svým osobním autem sjel mimo silnici a narazil do vzrostlého stromu. Ihned po nárazu začal vůz hořet.

I přes vážné zranění se muži podařilo dostat mimo vozidlo. „To už u něj zastavili další řidiči a muže přenesli dál do bezpečné vzdálenosti od hořícího auta. To se poté snažili uhasit hasicím přístrojem, což se jim ale nepodařilo. V tu dobu na místě zastavil náš profesionální hasič. Vzhledem k nedostatečnému množství hasicích přístrojů, nemělo cenu v hašení pokračovat. Proto se věnoval zraněnému řidiči. To už ale u nehody zastavila řidička zdravotnice. Do příjezdu jednotek hasičů a posádky zdravotnické záchranné služby tak poskytovala muži odbornou první pomoc,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Rychlá jízda jako zabiják. Od roku 2010 vzala ve Zlínském kraji 182 životů

Na místo přijeli profesionální hasiči z Holešova a Bystřice pod Hostýnem a místní jednotka dobrovolných hasičů. Během pár minut měli požár vozidla zlikvidovaný. Plameny však přeskočily i na strom, do kterého řidič narazil, a ten začal hořet. Uhasili i strom, do kterého řidič narazil a plameny na něj přeskočily.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

ČT: V případu údajné manipulace tendrů na nemocnici Náchod se žalobce odvolal

Státní zástupce podal odvolání proti květnovému rozhodnutí soudu v případu údajné manipulace se zakázkami na přestavbu krajské nemocnice Náchod. Žalobce...

8. srpna 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Policie vyšetřuje těhotenství čtrnáctileté dívky, otcem má být mladší chlapec

V mostecké nemocnici porodila tento týden patnáctiletá dívka z jedné z obcí u Mostu. Podle dostupných informací otěhotněla už ve čtrnácti letech, otcem dítěte má být chlapec, který je přibližně o rok...

8. srpna 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Diamo se proti rozhodnutí inspekce...

8. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Okruh či D10. Jaké opravy v druhé půlce léta potrápí řidiče v Praze a okolí

Pražané mířící ven z Prahy i Středočeši dojíždějící do hlavního města budou na konci prázdnin a na začátku školního roku potřebovat s nadsázkou místo osobního auta raději vrtulník. Ředitelství silnic...

8. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Policisté šetří úmrtí muže v bytě na Českolipsku, uvnitř byly i drogy

Policisté šetří od čtvrtečního večera úmrtí muže středního věku v bytě v panelovém domě ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Uvnitř nalezli i drogy, příčinu...

8. srpna 2025  15:57,  aktualizováno  15:57

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...

8. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  17:27

FeelEco slaví historický čtyřnásobný úspěch ve Volbě spotřebitelů 2025

8. srpna 2025  17:25

Exotická rarita na Olomoucku. Ve vsi vykvetla obří agáve, čekání trvalo půl století

Exotickou rostlinu agáve s květy, které má jen jednou za život, lze nyní obdivovat v Újezdu na Olomoucku. Tamní radnice ji získala před dvanácti lety od soukromé majitelky, která na vykvetení čekala...

8. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Muži trikem s rozměněním peněz obrali brigádnici v kempu. A nebyla sama

Nepříjemnou zkušenost s dvojicí mužů má za sebou personál kempu a koupaliště v Pecce na Jičínsku. Tvářili se jako běžní zákazníci, kteří se neznají, ale brigádnici ve stánku se jim podařilo společným...

8. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry...

8. srpna 2025  16:52

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody

Státní podnik Lesy České republiky opravil dřevěné přehrážky v rašeliništi Borkovických blat. Původní dřevěné přehrážky z 90. let minulého století už byly...

8. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Řemeslníci ve zlínském divadle rekonstruují tahové zařízení a rozvodnu osvětlení

Řemeslníci rekonstruují v Městském divadle Zlín tahové zařízení a elektrorozvodnu jevištního osvětlení. Součástí prací v letním období, kdy je divadlo uzavřeno...

8. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.