Autobus v Otrokovicích srazil na přechodu dva chodce, jeden nehodu nepřežil

Autor: jar
  7:52
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V centru Otrokovic na Zlínsku v sobotu večer srazil meziměstský linkový autobus na přechodu pro chodce dva lidi, jeden z nich zemřel. Žádný z cestujících v autobuse se při nehodě nezranil. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Nehoda se stala krátce před šestou večer na třídě Osvobození. „Řidička linkového autobusu jedoucí od Napajedel do centra Otrokovic srazila na přechodu pro chodce dvě osoby. Jedna z nich bohužel po střetu zemřela, druhá je se zraněním v nemocnici,“ uvedla mluvčí policie Monika Kozumplíková.

„Po příjezdu hasiči poskytovali součinnost zdravotnickým záchranářům při ošetřování a transportu jedné osoby. Druhý z chodců utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě jim podlehl,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

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Hasiči zároveň místo tragické události zastínili nehodovými clonami a poskytovali intenzivní psychosociální podporu pěti osobám, které byly touto mimořádně závažnou událostí zasaženy.

V souvislosti s vyšetřováním nehody byla komunikace na třídě Osvobození více než dvě hodiny uzavřena a doprava byla vedena po objízdných trasách.

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Dechová zkouška i test na přítomnost drog u řidičky byly negativní. „S ohledem na tragické okolnosti případu a s respektem k pozůstalým nebudeme poskytovat žádné další informace,“ dodala mluvčí hasičů.

Okolnosti nehody vyšetřují dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty. Od začátku roku si podle informací policie dopravní nehody ve Zlínském kraji vyžádaly 11 lidských životů.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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