Malý fiat ve vesnici nijak nespěchal, přesto po nehodě skončil na střeše

Autor: jar
  11:42aktualizováno  11:42
K dopravní nehodě dvou osobních vozidel vyjížděli ve středu po sedmé hodině ranní hasiči do Pozlovic na Zlínsku. Zasahovaly tam profesionální jednotky z Luhačovic a Slavičína. Menší vozidlo, tříkolka značky Fiat, skončilo po nárazu na střeše.
Fotogalerie4

Při nehodě v Pozlovicích na Zlínsku skončila tříkolka Fiat 500 Ellenator na střeše. (15. říjen 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

„V době příjezdu hasičů byly obě posádky mimo vozidlo a silnice byla obousměrně uzavřena. Řidička vozidla skončila v péči posádky zdravotnické záchranné služby. Druhý řidič vyvázl bez zranění a hasiči mu poskytli tepelný komfort ve svém zásahovém vozidle,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

VIDEO: Co se fiátkovi stalo? Podivné vozítko je pro teenagery od 16 let

U obou vozidel hasiči provedli protipožární opatření a odpojili autobaterie. Vozidlo, které se otočilo na střechu, zajistili proti pohybu. Také u něj položili sorpční hady a rohože k zachytávání unikajících provozních kapalin.

Příčinu a okolnosti nehody vyšetřují dopravní policisté. Kuriózní je, že přestože ke srážce zřejmě došlo v poměrně nízké rychlostí a druhé auto nebylo výrazněji poškozené, malý fiátek skončil na střeše.

„Tříkolka“ má ve skutečnosti čtyři kola

Tento Fiat 500 v úpravě Ellenator na první pohled vypadá jako tříkolka. Ale ve skutečnosti není. Jeho zadní kola ovšem mají rozvor jen 37 centimetrů. Proto se na silnici chová podobně jako tříkolový vůz.

Při nehodě v Pozlovicích na Zlínsku skončila tříkolka Fiat 500 Ellenator na střeše. (15. říjen 2025)
Při nehodě v Pozlovicích na Zlínsku skončila tříkolka Fiat 500 Ellenator na střeše. (15. říjen 2025)
Při nehodě v Pozlovicích na Zlínsku skončila tříkolka Fiat 500 Ellenator na střeše. (15. říjen 2025)
Při nehodě v Pozlovicích na Zlínsku skončila tříkolka Fiat 500 Ellenator na střeše. (15. říjen 2025)
4 fotografie

Přestože jde o plnohodnotné auto, mohou ho díky této úpravě řídit i teenageři od 16 let. Mezera v legislativě to umožňuje. Má to ale háček.

Devatenáctiletá řidička ve Zlíně najela skrz sklo do domu, lehce se zranila

„Rizikem tříkolových vozidel, včetně upravených fiatů, je jejich nižší stabilita oproti běžným čtyřkolovým vozům, zejména v zatáčkách a při náhlých změnách směru. Tyto úpravy sice umožňují řídit vozidlo již od 16 let, ale zároveň ztěžují manévrovatelnost a zvyšují riziko převrácení,“ upozorňují experti.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení, za mřížemi byl necelý týden

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

15. října 2025  13:12,  aktualizováno  14:59

Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, prohlédne si vojenskou techniku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pokračují ve středu v návštěvě Ústeckého kraje. Během druhého dne zavítají například za vojáky do Žatce nebo do lounské dětské psychiatrické nemocnice.

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  14:53

Záchranáři otevřeli další základnu. Z Vršovic vyjíždí do terénu 11 sanitek

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy otevřela v metropoli již 24. výjezdovou základnu. Až 11 sanitek najednou může nově vyrazit do pražských ulic ze zrekonstruované základny ve...

15. října 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

Odvolací Vrchní soud v Praze zrušil zproštění viny bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky v kauze požáru Národního parku České Švýcarsko. Kauzu vrátil k dalšímu projednání. Lobotka podle soudu...

15. října 2025  10:02,  aktualizováno  14:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrava nechá ošetřit další stovky stromů napadených jmelím

Do konce příštího roku chce Ostrava nechat ošetřit dalších 475 stromů napadených jmelím bílým. S jeho odstraňováním město začalo v roce 2022, protože stromový...

15. října 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Kraj chystá v novoměstské nemocnici úpravu hematologie za 80 mil. Kč

Kraj Vysočina chystá úpravu hematologického oddělení ve své nemocnici v Novém Městě na Moravě. Stavební práce v areálu nemocnice tak budou pokračovat další dva...

15. října 2025  13:11,  aktualizováno  13:11

Obcím na Litoměřicku vadí neposouzení dopadů rychlodráhy, věc řeší krajský soud

Krajský soud v Ústí nad Labem se dnes začal zabývat návrhem obcí na Litoměřicku na zrušení opatření obecné povahy vydané Ústeckým krajem, které se týká...

15. října 2025  13:04,  aktualizováno  13:04

Vědci z Mendelovy univerzity umí určit, zda jsou v osivu nežádoucí bakterie

Vědci ze Zahradnické fakulty (ZF) Mendelovy univerzity v Brně umí z několika zrnek zjistit, zda se v osivu nacházejí nežádoucí bakterie, které by ohrozily...

15. října 2025  12:49,  aktualizováno  12:49

Dahua Technology získává stříbrnou medaili za udržitelnost od EcoVadis

15. října 2025  14:30

HSF System postavilo multifunkční halu a administrativní budovu pro společnost TESLA KARLÍN, a.s. v Praze

15. října 2025  14:25

Archeologové zkoumají sovětské gulagy v Kazachstánu, trpěli tam i Češi a Slováci

Plzeňští archeologové začnou příští rok s archeologickým výzkumem bývalých gulagů, nápravných pracovních táborů, na území dnešního Kazachstánu. Začátkem října...

15. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Tiché, moderní, pohodlné. Nové tramvaje pro Prahu zvládly testy, mohou vyrazit do ostrého provozu

Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T určené pro Prahu úspěšně prošly procesem typového schválení a homologace. Plně nízkopodlažní vozidla nejnovější generace tramvají od Škodovky obstála ve všech...

15. října 2025  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.