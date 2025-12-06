Tři lidé zemřeli při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:02aktualizováno  13:35
Tři lidé zahynuli v sobotu ráno při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku. V tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. První havárie se stala na silnici l/50, která je hlavním silničním tahem ze Zlínského kraje na Slovensko. Zemřel při ní řidič vozidla. Další dvě oběti byly ráno nalezeny v havarovaném automobilu v potoce v obci Březová, uvedli policisté.
ilustrační snímek

Oznámení o první vážné nehodě přijala policie po 2:00. „Na silnici l/50 mezi Bystřicí pod Lopeníkem a Starým Hrozenkovem havaroval osobní automobil, ve kterém cestovali dva muži. Vozidlo prozatím z neznámých příčin vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Řidič na místě nehody zemřel a jeho spolujezdec byl s vážným poraněním převezen do nemocnice,“ uvedl Jaroš.

Ještě tragičtější následky má nehoda v Březové, kde byl ráno v potoce nalezen havarovaný osobní automobil. Zemřeli v něm dva lidé, řidič i jeho spolujezdkyně. „Konkrétní příčiny dopravních nehod a jiné okolnosti, které nehodám předcházely, jsou předmětem dalšího šetření uherskohradišťských kriminalistů a dopravních policistů,“ doplnil policejní mluvčí.

Museli zasahovat hasiči

U obou havárií zasahovali také hasiči. Při nehodě na silnici I/50 zajistili u havarovaného vozidla protipožární opatření. Po celou dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému navíc osvětlovali místo nehody. V Březové pomocí techniky vytáhli vozidlo z koryta potoka zpět na vozovku, a umožnili tak další zjišťování příčin nehody. Na sociální síti to uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Od začátku letošního roku při dopravních nehodách ve Zlínském kraji zahynulo 25 lidí. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. Statistiky nehod policie zpětně upravuje. Prověřování může například ukázat, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče. Dodatečně se naopak do počtu obětí připočítávají lidé, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě. Za celý loňský rok zemřelo při nehodách v kraji 15 lidí.

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Zahájení prodeje kaprů na Kubánském náměstí ve Vršovicích.

vydáno 6. prosince 2025  12:32

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Holubi na Kubánském náměstí ve Vršovicích.

vydáno 6. prosince 2025  12:31

Nadace VIZE97 Václava a Dagmar Havlové každý rok 5. prosince pořádá v Pražské křižovatce Mikulášský charitativní bazar s vánoční atmosférou.

vydáno 6. prosince 2025  12:30

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Velký pudl na Kubánském náměstí ve Vršovicích.

vydáno 6. prosince 2025  12:30

Strašnická

Strašnická

Vánoční autobus SOR NB 12 na stanici Strašnická.Vůz evidenčního čísla 4073 z garáže Hostivař byl vyroben v roce 2020.

vydáno 6. prosince 2025  12:29

