Dožínky Zlínského kraje bude v srpnu opět hostit Podzámecká zahrada v Kroměříži

Dožínky Zlínského kraje bude letos opět hostit Podzámecká zahrada v Kroměříži. Tradiční akce je oslavou úrody a zakončení žní. Zároveň představí dovednosti a techniku zemědělců, nabídne i folklorní vystoupení nebo jarmark. Centrem města znovu projde průvod, kterého se každoročně účastní stovky lidí v krojích. Krajské dožínky se budou konat v sobotu 22. srpna, sdělila dnes ČTK Šárka Kučerová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
Dříve hostilo hlavní program dožínek Velké náměstí v Kroměříži. Změnilo se to loni. "Podzámecká zahrada vloni poprvé poskytla dožínkám i všem hostům, návštěvníkům, vystupujícím, stánkařům a řemeslníkům důstojné a reprezentativní prostřední a udělala tak z každoroční zemědělské slavnosti mimořádnou událost. Také letos se bude téměř vše důležité odehrávat v zahradě v bezprostřední blízkosti Arcibiskupského zámku," řekl starosta Tomáš Opatrný (ANO).
Program v Podzámecké zahradě v sobotu 22. srpna začne v 10:30 předáním dožínkového věnce hospodáři, jímž bude stejně jako v předchozích letech hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). Věnec, který na pódium v zahradě zámku doputuje v čele dožínkového průvodu, zároveň požehná olomoucký pomocný biskup Antonín Basler.
Kulturní program, který naváže na oficiální slavnostní zahájení dožínek, začne v 11:15 vystoupením kroměřížského pěveckého sboru Moravan. "Kolem poledne je pro návštěvníky připravená ukázka tradičního zpracování obilí - výmlat cepy a poté v programu nazvaném Dožínkové ozvěny Zlínského kraje vystoupí folklorní soubory ze všech koutů regionu," uvedla Kučerová.
V podvečer je na programu koncert dechové hudby Nivničanka a slavnostní den zakončí vystoupení Tomáše Kočka s Orchestrem. Program v Podzámecké zahradě doprovodí celodenní jarmark. Organizátoři dále připravují interaktivní vystoupení Tanec s kozami, pohádku v podání Divadla Plyšového Medvídka Bobři od Bobří řeky a také expozici Zemědělský svět pro děti i dospělé se zrništěm, slámovým bludištěm, zemědělskou stezkou a kolotočem. Zájemci se budou moci po zahradě projet kočárem, na Chotkově rybníku budou přichystány projížďky na lodičkách.
Na Velkém náměstí bude výstava zemědělské techniky. Odpoledne se tam uskuteční koncert hudebního uskupení Muziga. "Centrem města projde tradiční dopolední dožínkový průvod, který budou tvořit krojovaní účastníci programu slavnosti, členové folklorních souborů a zástupci zúčastněných organizací a institucí. Vyrazí v 9:30 z Komenského náměstí Vodní ulicí na Velké náměstí a Mlýnskou bránou do Podzámecké zahrady," doplnila Kučerová. V neděli 23. srpna bude od 10:00 v kostele svatého Mořice děkovná mše za úrodu.
Dožínky jsou jednou z nejstarších domácích i světových lidových tradic. Jejich smyslem byla oslava ukončení sklizně obilí, které zajišťovalo obživu na další období, a poděkování za štědré dary poskytnuté přírodou. Většinou se odehrávaly na statku hospodáře, který měl povinnost žence pohostit a radovánky chasy zaplatit.