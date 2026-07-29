Dřevěné městečko rožnovského skanzenu o víkendu zaplní kováři a řemeslníci

Dřevěné městečko rožnovského Valašského muzea v přírodě o víkendu zaplní více než padesát kovářů a kovářek z Česka a Slovenska. Uskuteční se tam 35. ročník Dnů řemesel a setkání kovářů. Kováři budou na dvaceti výhních předvádět tradiční techniky zpracování železa, chybět nebude ani podkování koní ve fojtském dvoře, sdělila dnes ČTK mluvčí muzea Pavlína Polášková.
"Pětatřicátý ročník Dnů řemesel a setkání kovářů potvrzuje, že tradiční řemesla mají své pevné místo i v dnešní době. Chceme návštěvníkům nabídnout nejen možnost obdivovat umění zkušených mistrů z České republiky i Slovenska, ale také příležitost některé tradiční techniky sami vyzkoušet a poznat, kolik zručnosti, trpělivosti a zkušeností tradiční řemesla vyžadují," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
Vedle kovářů se představí stovka dalších řemeslníků. Své umění předvedou tesaři, šindeláři, truhláři, bednáři, klempíři, kameníci, dráteníci, skláři, hrnčíři, košíkáři i další mistři tradičních řemesel. "Návštěvníci uvidí výrobu loukoťových kol, štípaných plotů, sudů, cihel, žebříků, oken či dveří a nahlédnou pod ruce lidem, kteří svým umem udržují při životě řemesla předávaná z generace na generaci. V provozu budou také historické benzinové motory a lokomobila," uvedla mluvčí.
Součástí programu bude také ukázka tavby železa ve funkční hliněné peci na železnou rudu. K dispozici bude i kovářská a keramická dílna. Hudební program nabídne v sobotu koncert Anny K. a v neděli vystoupení skupiny Čechomor. Nedělní program doplní lesnické aktivity připravené s podnikem Lesy ČR. Na návštěvníky čeká poznávání dřevin, rostlin, kožešin a lesní zvěře.