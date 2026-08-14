Dřevěnice ve Valašských Kloboukách nabídnou valašská řemesla a lidovou muziku

Dřevěnice ve Valašských Kloboukách na Zlínsku se otevřou návštěvníkům. Lidé v historických objektech i v dalších památkách ve městě uvidí ukázky valašských řemesel, ochutnají krajové speciality a potěšit se budou moci také lidovou muzikou. Osmý ročník akce Živé dřevěnice se uskuteční v sobotu 22. srpna, sdělila ČTK mluvčí valašskokloboucké radnice Lenka Zvonková.
Ve 13:00 zahájí program na nádvoří domu Štěpána Bílka krojovaná družina s harmonikáři, která pak ponese pozdravení do všech dřevěnic. "Odpoledne vystoupí soubory Šmykňa a Závršan a v 19:00 si nenechte ujít koncert kapely Poutníci," uvedla Magdalena Raková z Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky.
Letos poprvé zájemcům při Živých dřevěnicích nabídnou tradiční regionální menu také restaurace v centru města. Na sladké se lidé budou moci zastavit v místních kavárnách a cukrárnách. Cestou lze zavítat na hospodářský trh s nabídkou regionálních produktů.
Program akce myslí i na nejmenší návštěvníky, kteří se mohou zapojit do hry pojmenované Ňúrání po chalupách. Hrací plán s mapou bude k vyzvednutí v infocentru, na tři vylosované účastníky čekají pohádkové knížky. "Na valašském dvorku děti uvidí domácí zvířata Vojtěcha Molka a v dílničce Aleny Dynkové si vyrobí látkovou panenku. Ve Staré radnici si vytvoří vlastní pohlednici a na dvoře Janíkovy dřevěnice je čeká výtvarná dílnička Amélie Janíkové. V kuchyni u Janíků si pak děti nazdobí perníček a ve stodole na Kosence si skočí do čerstvého sena z bělokarpatských luk," uvedla mluvčí.
V dřevěnici u Pechanců ochutnají příchozí vařené brambory s kyškou a zazpívají si s tetičkami a strýčky u harmoniky. U Pivečků uvidí ševce Jiřího Hýžu opravovat boty, přadleny a hospodáři budou česat vlnu a příst na kolovrátcích, také tam se bude zpívat. Na dvoře Kosenky bude hrát gajdoš Petr Sovják a v 15:00 vystoupí dětský soubor Klobučánek se svým programem, ve kterém návštěvníky pozve i k výuce základních tanečních kroků. Na zápraží se bude ozývat kutí kos, v dílně se budou tkát koberce a v dřevěnici si lidé zkusí předení na kolovratu i mletí ovsa.
V dřevěnici u Janíků, která si letos připomíná 250. výročí postavení, zavoní perníkové koření. Návštěvníci se seznámí s pečením kváskového chleba, na dvoře bude se dřevem pracovat řezbář Josef Šperling a své obrazy představí Miroslav Janík.
"Když vstoupíte do Červeného domu, ocitnete se v soukenické domácnosti, kde vás přivítá klapání tkalcovského stavu. Vlastimil Švirák vám u něj krok za krokem přiblíží, kolik takové tradiční tkaní sukna dalo práce. V sále Staré radnice se zase mimo jiné podíváte na výrobu paličkované krajky, kterou představí šikovné krajkářky pod vedením Ivany Šenkeříkové," doplnil Petr Odehnal z městského muzea.