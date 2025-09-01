Na lince N budou jezdit trolejbusy zpravidla ve čtyřicetiminutovém intervalu mezi Baťovou nemocnicí, konečnou Jižní Svahy-Kocanda a železniční stanicí v Otrokovicích. Každý druhý spoj pojede v Otrokovicích až na Štěrkoviště. Ve Zlíně na zastávkách Školní a Náměstí Míru bude možno přestupovat.
Ohlasy mezi cestujícími jsou různé. „Zrušit po 22. hodině přímou linku od Otrokovic na Jižní Svahy nebyl nejlepší nápad. Odpolední směna bude nucena vystoupit na náměstí Práce a doufat, že od zámku na Jižní Svahy něco pojede. Pokud ne, pěšky na kopec,“ napsal na sociální síti Petr Křižan.
Podle DSZO však budou noční spoje jezdit v podobném rozsahu jako dosud, jen budou pro přehlednost uvedeny na samostatném jízdním řádu. Podobné řešení platí i v jiných městech. Nově také ve večerním čase pojede linka číslo 7 mezi poliklinikou a Jižními Svahy.
„V centru Zlína vznikne více garantovaných přestupů mezi spoji různých linek na zastávkách Školní a Náměstí Míru, zejména po 22. hodině. V Otrokovicích přibude přímých spojů ze Zlína přes železniční stanici až na konečnou Štěrkoviště, zejména brzy ráno do 5 hodin a v noci od 22 hodin,“ uvedl Vojtěch Cekota, mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice.
Posílená bude i doprava na autobusové lince 32 po trase z Kudlova přes zastávku Kudlov-tiskárna směrem na Filmové ateliéry a opačně, což navrhli tamější obyvatelé.