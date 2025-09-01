Noční linky MHD ve Zlíně změnily označení. Nahradil je samostatný spoj N

Autor: skc
  9:02aktualizováno  9:02
Velkou změnou prošla s koncem prázdnin noční trolejbusová doprava ve Zlíně a Otrokovicích v rámci změn jízdních řádů. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) zavádí samostatnou linku N, která bude v provozu každý den od 22:00 do 4:30. Nahradí současné noční spoje vedené na linkách 1, 2, 8 a 55.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: DSZO

Na lince N budou jezdit trolejbusy zpravidla ve čtyřicetiminutovém intervalu mezi Baťovou nemocnicí, konečnou Jižní Svahy-Kocanda a železniční stanicí v Otrokovicích. Každý druhý spoj pojede v Otrokovicích až na Štěrkoviště. Ve Zlíně na zastávkách Školní a Náměstí Míru bude možno přestupovat.

Ohlasy mezi cestujícími jsou různé. „Zrušit po 22. hodině přímou linku od Otrokovic na Jižní Svahy nebyl nejlepší nápad. Odpolední směna bude nucena vystoupit na náměstí Práce a doufat, že od zámku na Jižní Svahy něco pojede. Pokud ne, pěšky na kopec,“ napsal na sociální síti Petr Křižan.

Ve zlínské MHD platí už 40 procent cestujících elektronicky. Zájem roste

Podle DSZO však budou noční spoje jezdit v podobném rozsahu jako dosud, jen budou pro přehlednost uvedeny na samostatném jízdním řádu. Podobné řešení platí i v jiných městech. Nově také ve večerním čase pojede linka číslo 7 mezi poliklinikou a Jižními Svahy.

Zlín nakupuje nové trolejbusy. Antimonopolní úřad odmítl námitky Turků

„V centru Zlína vznikne více garantovaných přestupů mezi spoji různých linek na zastávkách Školní a Náměstí Míru, zejména po 22. hodině. V Otrokovicích přibude přímých spojů ze Zlína přes železniční stanici až na konečnou Štěrkoviště, zejména brzy ráno do 5 hodin a v noci od 22 hodin,“ uvedl Vojtěch Cekota, mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice.

Posílená bude i doprava na autobusové lince 32 po trase z Kudlova přes zastávku Kudlov-tiskárna směrem na Filmové ateliéry a opačně, což navrhli tamější obyvatelé.

1. září 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

