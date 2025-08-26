Zlín ještě nemůže koupit trolejbusy. Turci podali k antimonopolnímu úřadu rozklad

Milan Libiger
  9:12aktualizováno  9:12
Šlo o jednu z větších zakázek zlínského dopravního podniku. Poté, co nevybral dodavatele ve třech veřejných soutěžích, se letos dohodl v rámci jednacího řízení bez uveřejnění se Škodou Electric na dodávce až 60 bateriových trolejbusů za miliardu korun bez DPH. 25 má dostat přímo, další při uplatnění opce.

Jeden z nových trolejbusů, které nyní pořídila Dopravní společnost Zlín - Otrokovice. | foto: Vojtěch Cekota, DSZO

Uzavřenou smlouvu ale napadla turecká společnost Bozankaya u antimonopolního úřadu. S námitkami v první fázi neuspěla.

„Úřad nedovodil, že by podmínky stanovené v zadávacím řízení na původní veřejnou zakázku byly zadavatelem stanoveny v rozporu se zákonem,“ nastínil mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

„Tedy že by zadavatel sám měl přičinění na skutečnosti, že v zadávacím řízení na původní veřejnou zakázku nebyly podány žádné nabídky. Za takové situace zákon umožňuje použít jednací řízení bez uveřejnění tak, jak zadavatel učinil,“ upřesnil Švanda.

Nové trolejbusy ve Zlíně nebudou, problematickou zakázku dopravní podnik zrušil

Dopravní podnik přistoupil k jednacímu řízení bez uveřejnění poté, co se do poslední veřejné soutěže na trolejbusy nikdo nepřihlásil. Jde o druh výběrového řízení, jehož podmínky použití jsou velmi přísné a zadavatel ho nemusí vyhlašovat veřejně, protože oslovuje jen konkrétní dodavatele.

Proti rozhodnutí úřadu podala Bozankaya rozklad, jímž se bude zabývat jeho předseda. Totéž ale učinil i dopravní podnik.

Podle něho není Bozankaya oprávněná námitky podávat, protože má sídlo v zemi, která není součástí Evropské unie. Aktuální situaci dopravní podnik nijak nekomentoval.

„Dopravní společnost Zlín–Otrokovice je o správním řízení informována. Do doby jeho ukončení se nebude o předmětu řízení pro média nijak vyjadřovat,“ sdělil před časem mluvčí podniku Vojtěch Cekota.

V první etapě plánují pořídit 12 trolejbusů

Pokud podnik uspěje, v první etapě má dostat do 14 měsíců šest krátkých a šest dlouhých trolejbusů. Druhá etapa se týká šesti krátkých a tří dlouhých vozů, třetí čtyř krátkých. Využívané budou v celé síti městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích.

Dopravní podnik řeší také další potíž. V roce 2022 nedostal čtyři už nasmlouvané parciální trolejbusy od firmy SOR Libchavy, kvůli čemuž přišel o dotaci zhruba 34 milionů korun. V rámci mimosoudního vyrovnání se ale dohodl na tom, že jako náhradu dostane od dodavatele tři dieselové autobusy. A to do jednoho roku.

„Na dotace není právní nárok, takže by vymáhání škody bylo nadlouho a drahé, proto jsme šli na 50 procent. Upřednostnili jsme rychlé peníze před nejistým výsledkem. Jakákoliv dohoda je vždy kompromis,“ sdělil právník dopravní společnosti Radek Ondruš.

Dopravní podnik může do Zlína koupit až 60 trolejbusů za jednu miliardu

Podle dohody o narovnání je cena vozu 6,5 milionu korun bez DPH, celková náhrada škody byla stanovena na 17 milionů. Dopravní podnik tak firmě SOR Libchavy zaplatí rozdíl 2,5 milionu korun. Naopak od ní ale dostane zhruba dva miliony korun jako smluvní pokutu a za úroky z prodlení.

K mimosoudnímu vyrovnání došlo poté, co dopravní podnik uspěl u soudu v řízení o smluvní pokutě necelých 200 tisíc korun.

Zlínský dopravní podnik nakoupí také minimálně sedm nových elektrobusů, na které mu z velké části přispěje Evropská unie.

Nákup 60 trolejbusů pro MHD se komplikuje, tendr řeší antimonopolní úřad

Nákup prvních sedmi schválila v minulých dnech rada jednatelů dopravního podniku. Součástí smlouvy je opční právo na pořízení dalších až 12 vozů stejného typu. Podmínkou nákupu je, že podnik získá dotaci.

„Ucelená větší řada stejného typu vozidel nám umožní snížit náklady na školení řidičů, servis vozidel, pořizování náhradních dílů,“ poznamenal ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Kocháň.

Prvních sedm elektrobusů má výrobce dodat do jednoho roku. Dopravní podnik je koupí díky evropské dotaci, která zaplatí 85 procent nákladů. Vysoutěžená cena jednoho vozu je 15,5 milionu korun bez DPH.

Ve zlínské MHD platí už 40 procent cestujících elektronicky. Zájem roste

S ohledem na požadovaný minimální dojezd 250 kilometrů na jedno nabití je zajištěný jejich provoz bez nutnosti mezidobíjení během dne. Baterie mají kapacitu 416 kWh, přičemž jejich průměrná spotřeba je 110 kWh na 100 kilometrů.

Dopravní podnik nové elektrobusy vymění za vozy se spalovacími motory, čímž sníží spotřebu fosilních paliv. Elektrobusy neprodukují emise a jejich provoz je tišší. Jsou komfortnější i bezpečnější.

Ke konci loňského roku podnik provozoval 104 vozidel, konkrétně 58 trolejbusů a 46 autobusů včetně elektrobusu. Na konci roku 2023 to bylo 98 v

