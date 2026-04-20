Nový model výuky: ve škole i ve fabrice. Kraj otestuje duální vzdělávání

Petr Skácel
  9:12
Jako první škola v kraji spustí od letošního září novinku. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické (COPT) Uherský Brod vyzkouší jinou formu výuky v podobě duálního vzdělávání. Jde o model odborné přípravy, který úzce propojuje teorii s praxí.
Zlínský kraj chce vyzkoušet duální vzdělávání na střední škole. Žáci při něm...

Zlínský kraj chce vyzkoušet duální vzdělávání na střední škole. Žáci při něm stráví teoretickou část výuky v lavici, praktickou přímo ve fabrice. (duben 2026)

Zlínský kraj chce vyzkoušet duální vzdělávání na střední škole. Žáci při něm...
Zlínský kraj chce vyzkoušet duální vzdělávání na střední škole. Žáci při něm...
Ve škole zůstane výuka odborných předmětů a teorie, druhá část učení se ale uskuteční přímo ve firmě, kde si studenti osvojí konkrétní dovednosti z oboru.

Uherskobrodští studenti absolvují část odborného výcviku ve výrobě firmy Česká zbrojovka, v jejímž areálu sídlí. „Zavedení duálního vzdělávání je pro školu i region zásadním posunem směrem k modernímu pojetí odborné přípravy,“ uvedla ředitelka školy Hana Kubišová. „Studenti získají možnost vzdělávat se v úzkém kontaktu s praxí a poznat fungování špičkové společnosti.“

Žáci budou pracovat pod vedením firemních instruktorů, kteří se zapojí také do jejich hodnocení a budou se podílet i na maturitních zkouškách.

Firmy řeší, jak vychovat budoucí zaměstnance, ty velké chystají vlastní třídy

„Střední škola COPT Uherský Brod je naším dlouhodobým partnerem a mnoho jejích absolventů u nás už našlo uplatnění. Koncept duálního vzdělávání nám pomůže tuto spolupráci ještě prohloubit,“ sdělil generální ředitel České zbrojovky Jan Zajíc.

Duální vzdělávání je v Česku ve školském zákoně zakotveno teprve od ledna a Zlínský kraj se do něj chce pustit jako jeden z prvních. Inspiruje se i na sousedním Slovensku, kde jeho zástupci letos navštívili strojírenskou společnost Chropynska Slovakia.

Ta je součástí skupiny Chropynska, která je velkým zaměstnavatelem na Kroměřížsku a duální vzdělávání na ní funguje už šest let. „Jejich zkušenosti ukazují, že propojení škol a firem přináší konkrétní výsledky,“ řekla krajská radní Jindra Mikuláštíková. „Přestože máme částečně odlišnou legislativu, řada principů je přenositelná i k nám. Chceme vytvořit stabilní model spolupráce, který bude přínosem pro školy, firmy i samotné studenty.“

Tisíc eur na žáka za rok

Podle odborníků, které redakce iDNES.cz oslovila, je duální vzdělávání podnětná myšlenka, která funguje v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku. Týká se například strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví nebo gastronomie.

V české legislativě je však zatím nedotažené. Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje na absenci motivačních prvků pro firmy, aby do něj aktivně vstupovaly. Zmíněné Slovensko například po několika letech fungování „duálu“ zavedlo příspěvek zaměstnavateli na žáka ve výši tisíc eur ročně. Svaz by přivítal i zastropování výše žákovských stipendií, aby nemohly velké firmy přeplatit a přetáhnout žáky těm menším.

Kam jít na střední? Značný vliv na rozhodování školáků má i názor kamarádů

„Chybí také poradenská síť k duálu v regionech a bude potřeba doladit řadu drobných nepřesností a nejasností. Proto žádáme ministerstvo školství o co nejrychlejší novelizaci daných ustanovení,“ poznamenal Miloš Rathouský, manažer pro vzdělávání Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Celkově nápad vítá. „Ve firmách, které se zapojily do pilotního ověřování, funguje spolupráce se školami jako investice do budoucnosti,“ podotkl Rathouský. „Zvyšuje loajalitu mladých pracovníků, snižuje náklady na zaškolování a pomáhá předcházet generačním výpadkům v klíčových profesích.“

Podobně to vidí Martin Navrátil, šéf Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který byl před sedmi lety součástí týmu připravujícího zákon o odborném vzdělávání.

„Ztracený“ deváťák. Jak si vybrat střední školu, radí žákům i jejich veletrh

„Do současné novely se z něj bohužel propsalo jen něco,“ konstatoval. „V roce 2019 jsme mířili na to, aby se do systému zapojilo zhruba deset procent oborů. Pokud ale zůstane legislativa v současné podobě bez dalších úprav, zájem firem nebude velký a celý systém nedosáhne potřebné relevance,“ dodal.

Pro firmy totiž nyní není zásadní rozdíl mezi tím, jestli budou spolupracovat stejně jako dosud, nebo přejdou do režimu duálního vzdělávání. Přitom za něj mají nést odpovědnost na základě uzavřené smlouvy.

„Není možné si žáka zasmluvnit, proto mluvíme spíše o zvyšování pravděpodobnosti, že u firmy zůstane pracovat,“ popsal Navrátil. „Firma zároveň nese větší odpovědnost za kvalitu praxe. Pokud plní jen minimum, studenti nejsou spokojeni. Když se ale zapojí naplno, má motivaci zajistit kvalitní praxi i špičkové instruktory.“

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové začala v pondělí ráno projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby stojí za násilnou smrtí devětačtyřicetileté ženy. Jeden z obžalovaných,...

20. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  9:50

Zemědělské družstvo terčem zloděje. Zabil a odvezl tři prasata, ukradl i techniku

Zloděj kradl ve volně přístupném zemědělském družstvu v Hněvkovicích na levém...

Policisté žádají o spolupráci při objasnění případu krádeže v zemědělském družstvu v Hněvkovicích na Českobudějovicku. Zloděj ukradl techniku a zabil a odvezl tři prasata. Způsobil škodu za 800 tisíc...

20. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Praha 13 Lužiny

Praha 13 Lužiny

Většina vodních ptáků teprve zahnízďuje. Kachní máma na Nepomuckém rybníku v Praze na Lužinách už ale vyvedla rovnou jedenáct mláďat.

vydáno 20. dubna 2026  9:25

Composers Summit Prague přiváží hvězdy filmové hudby a nabídne i světovou premiéru

Slavnostní koncert hollywoodských hvězd ve Smetanově Síni Obecního domu v roce...

Do programu už 5. ročníku Composer Summitu se zapojí desítky profesionálů napříč obory od skladatelů přes supervizory po lidi z filmových studií. Vedle koncertů nabídne akce i workshopy, networking a...

20. dubna 2026  9:25

Včera v ulicích Brna proběhlo rozloučení s vozy K2, ty po městě jezdily přes 60 let. V ulicích Prahy jezdí na lince 42 i když při otevírání nového Dvoreckého mostu byla k vidění na speciální lince 28...

vydáno 20. dubna 2026  9:24

Jana Masaryka Praha 2

Jana Masaryka Praha 2

Úprava silnice po opravě potrubí v ul. Jana Masaryka Praha 2

vydáno 20. dubna 2026  9:23

Letňanský lesopark – pro zdravý pohyb jak dělaný.

vydáno 20. dubna 2026  9:23

V Brně hoří sklad plastů. Kouř je vidět na kilometry daleko, lidé nemají větrat

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahují u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  9:23

V městské části Letňany je několik alejí sakur neboli okrasných třešní. Doslova lemují i ulici Beranových, kde pomalu rozkvétají.

vydáno 20. dubna 2026  9:22

Nový model výuky: ve škole i ve fabrice. Kraj otestuje duální vzdělávání

Zlínský kraj chce vyzkoušet duální vzdělávání na střední škole. Žáci při něm...

Jako první škola v kraji spustí od letošního září novinku. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické (COPT) Uherský Brod vyzkouší jinou formu výuky v podobě duálního vzdělávání. Jde o model...

20. dubna 2026  9:12

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Odlet české reprezentace na Mistrovství světa provázely komplikace!

20. dubna 2026

Definitivní sbohem jižní variantě. Když bude mít Přibyslav obchvat, tak na severu

Náměstí v Přibyslavi má neobvyklý tvar půlměsíce, uprostřed něho jsou dva bloky...

Město Přibyslav definitivně opouští myšlenku na vybudování jižního obchvatu. Trasu, kterou už roky blokuje, vyjme z územního plánu. Na jeho změně začaly už příslušné odbory pracovat. Po schválení...

20. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

