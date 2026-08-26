Dva týmy provedly poprvé ve zlínské nemocnici společnou operaci zcela roboticky

Dva operační týmy provedly poprvé v Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) ve Zlíně společnou operaci zcela roboticky. Chirurgický a gynekologický tým operovaly pacientku se dvěma nádory. ČTK to dnes sdělila mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
Třiasedmdesátiletá žena měla diagnostikovaný nádor děložní sliznice a šla před operací na vyšetření expertním ultrazvukem. Lékařka gynekologicko-porodnického oddělení KNTB Barbora Chaloupková při vyšetření zjistila podezřelý nález na tlustém střevě. "Zachycení střevního nádoru při gynekologickém ultrazvuku rozhodně není běžné. Svědčí to o velké zkušenosti naší gynekoložky, pečlivosti a schopnosti hodnotit nejen samotné gynekologické orgány, ale zároveň také většinu orgánů v dutině břišní. Podezření na zhoubný tumor tlustého střeva se následně potvrdilo pomocí kolonoskopie, tedy endoskopického vyšetření střeva. Právě díky tomuto nálezu bylo možné oba nádory řešit současně a bez zbytečného odkladu," uvedl lékař a operatér gynekologicko-porodnického oddělení Pavel Havelka.
Pacientka mohla podstoupit jednu velkou operaci chirurgickým robotickým systémem, při které se vystřídaly dva specializované operační týmy, gynekologicko-onkologický a chirurgicko-onkologický. "Hlavním přínosem pro pacientku bylo, že podstoupila pouze jednu celkovou anestezii, hospitalizaci a rekonvalescenci. Nemusela čekat na druhou operaci a znovu absolvovat předoperační vyšetření, hospitalizaci a pooperační zotavování. Současně se tím zkrátila doba do definitivního chirurgického ošetření obou nádorových onemocnění," uvedl Havelka.
Díky robotice je možné operovat velmi přesně a šetrně prostřednictvím několika malých vstupů do dutiny břišní. "Ve srovnání s klasickou otevřenou operací není nutná velká operační rána, jsou menší krevní ztráty a pooperační bolest. Pacienti se obvykle rychleji zotavují, dříve se vracejí k běžné stravě a mohou být dříve propuštěni do domácí péče. Výhodou pro nás operatéry je detailní trojrozměrný obraz a velmi přesné ovládání nástrojů," uvedl operatér Georges Khalil z chirurgického oddělení.
"V Krajské nemocnici Tomáše Bati se jednalo o první společný výkon dvou týmů provedený kompletně roboticky. Právě dostupnost chirurgického robota umožňuje nemocnici jako jediné ve Zlínském kraji nabídnout takto komplexní a současně šetrné řešení přímo v regionu," uvedla mluvčí.