Dvě třetiny obcí ve Zlínském kraji by ocenily více nájemních bytů, tvrdí průzkum

Ve Zlínském kraji chybí dostatek nájemního bydlení. Současnou kapacitu nájemních bytů považuje za nedostatečnou 72 procent měst a obcí v regionu, podle 65 procent samospráv by ji bylo potřeba rozšířit. Největší poptávka je po startovacích bytech pro mladé a rodiny. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research, do které se zapojilo téměř 70 měst a obcí z kraje. S výsledky průzkumu se dnes ve Zlíně seznámili účastníci konference o dostupném bydlení a stavebním rozvoji.
Do diskuse se zapojili zástupci kraje, měst a obcí, státních institucí, bankovního sektoru nebo developerů. "Dostupné bydlení dnes není pouze problémem velkých měst. Data ze Zlínského kraje jasně ukazují, že tlak na nové nájemní byty cítí i menší města a obce. Často mají pozemky nebo objekty, ale narážejí na finance, nejasná pravidla podpory a kapacity pro přípravu projektů," uvedl ředitel společnosti CEEC Research Michal Vacek.
Největší bariérou rozvoje dostupného nájemního bydlení jsou podle průzkumu peníze. Jejich nedostatek označilo za hlavní problém 84 procent respondentů. Dalšími překážkami jsou podle nich nejasná nebo nestabilní pravidla veřejné podpory, nedostatek vhodných pozemků nebo objektů a zdlouhavé povolovací a administrativní procesy, vyplývá z analýzy.
Význam veřejné podpory potvrzují i další výsledky průzkumu. Dvě třetiny měst a obcí uvedly, že bez podpory státu by se jejich projekt dostupného bydlení nedal uskutečnit. Dalších 29 procent považuje státní podporu za významnou, i když by projekt teoreticky mohl vzniknout i bez ní.
Průzkum dále ukázal, že nejvíc jsou potřeba startovací byty pro mladé a rodiny. Tuto variantu označilo 68 procent respondentů. Dostupné nájemní bydlení pro střední příjmové skupiny uvedlo 61 procent měst a obcí, bydlení pro seniory 45 procent a běžné tržní nájemní bydlení 39 procent respondentů.
Mnoho samospráv v kraji přitom má pro rozvoj bydlení základní majetkové předpoklady. Pozemkem vhodným pro novostavbu disponuje 61 procent respondentů, objekt vhodný k rekonstrukci má 46 procent měst a obcí. Pouze 17 procent uvedlo, že v současnosti vhodný majetek nemá.
Mezi jedno z témat konference patřila také efektivnější příprava bytových projektů. Podle průzkumu 87 procent samospráv nejčastěji využívá klasický postup, tedy studii a následnou veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci. Typizované projekty a model Design & Build však podle účastníků konference mohou představovat jednu z cest, jak zkrátit přípravu a dostat dostupné bydlení do regionů rychleji. Při metodě Design & Build dodavatel zajišťuje projektovou přípravu, projednání dokumentace, získání povolení, stavbu i její kolaudaci.
Debata se zaměřila také na možnosti financování dostupného bydlení a na větší využití nájemních či družstevních modelů. Pro města a obce mohou být cestou, jak nabídnout dostupnější bydlení bez nutnosti prodávat pozemky nebo majetek.