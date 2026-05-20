Rožnovský výrobce polovodičů onsemi propustil 300 lidí. Odbory to nekomentují

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:42aktualizováno  16:42
Rožnovský výrobce polovodičů onsemi propustil 300 lidí z asi 1 700, uvedl dnes server E15 s odvoláním na své zdroje. Úřad práce sdělil, že ví o záměru propouštět, počty propouštěných však nepotvrdil. Odboráři ve středu, že nebudou situaci v závodě komentovat. Rožnovský závod propouštěl i loni na jaře, kdy odešlo 149 lidí.
foto: onsemi

Ředitelka krajského úřadu práce Miriam Majdyšová ve středu řekla, že společnost úřadu oznámila záměr propustit zaměstnance. O tom, kolik jich bylo již propuštěno, však úřad informace nemá.

„Centrála onsemi zatím situaci nekomentovala. Zástupci lokální pobočky nyní nemají mandát mluvit do médií,“ napsal server E15.cz.

Onsemi má v Rožnově svůj hlavní závod v Česku, je tam i vývojové centrum firmy. Další pobočku má v Brně. Americký výrobce polovodičů onsemi plánuje v rožnovském závodě rozšíření výroby za dvě miliardy dolarů (asi 42 miliard korun). Stát však zatím o miliardové pobídce pro projekt nerozhodl. Pobídku má na starost ministerstvo průmyslu a obchodu, které se podle E15 zatím k situaci nevyjádřilo.

Onsemi chce v Rožnově investovat do komplexní výroby na bázi karbidu křemíku. Server píše, že současné propouštění souvisí právě s karbidem křemíku. Onsemi v Rožnově vyvinulo technologie pro výrobu waferů, tedy destiček, z nichž se dělají čipy. Centrála ale v rámci aktuálních úspor rozhodla, že tyto desky bude kupovat od externího dodavatele, uvedl E15.

Onsemi loni k 1. dubnu propustilo v Česku 170 zaměstnanců z 2 244. Většina propuštěných, 149 lidí, bylo z hlavního závodu v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnovské společnosti ON Semiconductor Czech Republic předloni klesly tržby z prodeje výrobků a služeb na 6,724 miliardy korun.

O rok dříve činily 7,094 miliardy korun. Důvodem poklesu tržeb byla snížená poptávka. Společnosti se snížil také zisk, po zdanění byl předloni necelých 139 milionů korun, o rok dříve přes 275 milionů.

