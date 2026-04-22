Zlínský kraj vypisuje obří soutěž na ekologické vlaky, vyjedou za tři roky

Předpokládaná hodnota obří zakázky na deset let je 8,75 miliard korun. Kraji se přitom podařilo získat dotaci 1,7 miliardy, již bude moci vítěz soutěže využít na nákup nových vozů. A hejtmanství se tím sníží náklady.
„V rámci soutěžené zakázky chceme ve Zlínském kraji nasadit od roku 2029 celkem sedm vlakových jednotek s bateriovým pohonem a dvanáct vlakových jednotek s elektrickým pohonem,“ upřesnil náměstek hejtmana Radek Doležel (ANO).
„Ty nahradí soupravy s dieselovým pohonem, oproti kterým budou ekologičtější a nabídnou i úspornější provoz,“ doplnil.
Dotaci 1,7 miliardy z Modernizačního fondu financovaného Evropskou unií můžou dopravci využít na nákup sedmi bateriových a sedmi elektrických vlaků. Zbývajících pět elektrických nakoupí za vlastní peníze, ale nemusejí být nové. Na konci vysoutěženého období však nesmí být starší třiceti let.
Když kraj vypíše za deset let novou soutěž, tak dopravce přenechá za dotace nakoupené nové vlaky svému nástupci, pokud v následné soutěži neuspěje.
„U nových vlaků bude podmínka převoditelnosti na nového dopravce,“ poznamenal Doležel. „To je pro nás dobré. Vlaky jsou po deseti letech skoro jako nové.“
Elektrické soupravy budou jezdit na elektrifikovaných tratích, bateriové i mimo ně. A když budou na elektrifikovaném úseku, baterie se bude dobíjet. Celkově mají ekologické soupravy ročně najezdit zhruba 2 miliony kilometrů, dieselové 3,5 milionu.
Kraj je využije například na trati mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm, Frenštátem pod Radhoštěm i Kojetínem, mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi, Kroměříží a Zborovicemi, Přerovem a Břeclaví i Otrokovicemi a Vizovicemi, takže se to dotkne i Zlína.
Tato pro krajské město klíčová regionální trať se má začít elektrifikovat příští rok. Ze Zlína by pak měly moderní elektrické vlaky vozit cestující i do Přerova, Olomouce či Starého Města. Kraje mají podepsané smlouvy, na jejichž základě vlaky, ale i autobusy do jiných regionů zajíždí.
Zakázka bude otevřená do 9. června. Kraj ji dělá formou jednacího řízení s uveřejněním, takže během soutěže probíhají konzultace, jež se týkají technických parametrů i komfortu nových vlaků, který by měl být vyšší.
Teprve po skončení tržních konzultací vyzve dopravce k podání konečné nabídky. Ti už dříve sdělili, že by to pro ně mělo být zajímavé.
„Obecně platí, že České dráhy mají zájem účastnit se všech tendrů, které dávají ekonomický smysl,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
„Jelikož Leo Express propojuje Zlínský kraj přímým spojem s Prahou a také se Slovenskem, bylo by ideální, kdybychom na tento spoj mohli navázat i regionálními vlaky,“ reagoval mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
Zájem potvrdily rovněž Arriva a RegioJet. Všichni dopravci, kteří budou podávat nabídku, mohou počítat s dotací. Pokud uspějí, musejí oslovit výrobce s dotazem, zda je schopen v požadovaném termínu nové vlaky dodat.
„Pokud na cenu vlaku dostanou 70 procent dotaci, tak to má velký vliv na cenu, kterou nám nabídnou,“ poznamenal Doležel.
Bývalý hejtman a současný opoziční zastupitel Jiří Čunek (KDU-ČSL) nechce tento krok vedení kraje příliš komentovat, protože k němu nemá podrobnější informace. „Neznám ekonomické parametry, které tento krok podpoří, nebo ne. Bez toho se nemůžu rozhodnout a říci svůj názor,“ sdělil Čunek. „Záleží totiž hlavně na ekonomice.“
Kraj musí vybrat dopravce do konce roku, aby mohli využít dotaci a zadat si výrobu vlaků. Zakázku na vlaky s dieselovým pohonem hejtmanství vypíše později, podle Doležela ale může být komplikovanější.
„Dieselové vlaky už téměř nikdo nevyrábí, protože se nepočítá s tím, že budou dál fungovat. Musíme proto zakázku vypsat šikovně,“upozornil. „Možná prodloužíme životnost souprav tak, aby na konci zakázky mohly mít životnost ještě čtyřicet let,“ naznačil.