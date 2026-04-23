Emoce vězněných ožívají ve Starém Městě skrze objektiv Martina Skřivánka

  10:00
Jak vyjádřit nevyjádřitelné? Jak zachytit ticho, které následuje po výslechu, nebo prázdnotu v duši nespravedlivě odsouzeného? Fotograf Martin Skřivánek otevírá v Event Photo Gallery svou dosud nejintenzivnější výstavu „Dům bez čísla popisného“. Projekt, který vznikal v mrazivých kulisách uherskohradišťské věznice, není dokumentem historie, ale hlubokou uměleckou vizualizací lidského utrpení a izolace.

20 fotografií

Věznice v Uherském Hradišti, vybudovaná na konci 19. století, patří k nejtragičtějším místům naší mapy. Za druhé světové války zde gestapo věznilo odbojáře, po roce 1948 se stala symbolem krutosti vyšetřovatelů StB. Právě zde docházelo k brutálním výslechům pomocí elektrického proudu a v 50. letech zde bylo v rámci politických procesů popraveno 29 osob. Dnes tyto ztichlé chodby posloužily jako syrové jeviště pro unikátní projekt realizovaný pod hlavičkou Czech Art Photo v produkci Marie Stuchlíkové.

Umělecká fikce se silou pravdy

Martin Skřivánek, který se fotografii věnuje již více než 45 let, se rozhodl pro cestu autorského scénáře. Jak 70 vystavených fotografií, tak doprovodné texty a myšlenky jsou dílem autorovy představivosti a uměleckého vyjádření. Projekt záměrně nekopíruje konkrétní osudy, ale vytváří univerzální obraz vězněného člověka – postavy v prostoru „samoty mezi“, v čase mezi mučením, čekáním na konečný verdikt odsouzením, samoty a beznaděje.

„Nechtěl jsem rekonstruovat historii, na to máme archivy. Mým cílem bylo zhmotnit stav mysli člověka, který ztratil svobodu, ale ne svou důstojnost,“ říká k projektu Martin Skřivánek. „Snažil jsem se vizualizovat tu nesnesitelnou tíži okamžiku, kdy jedinou společností v cele jsou vaše vlastní myšlenky a strach z toho, co přijde za úsvitu.“

Martin Skřivánek

Stovky myšlenek a symbolika bílých košil

Výstava není koncipována pouze jako přehlídka fotografií, ale jako komplexní, pohlcující instalace. Prostor galerie je protkán více než třemi sty literárně ztvárněnými myšlenkami obviněných a odsouzených, které jsou přeneseny na stovky kartiček volně rozmístěných v expozici. Návštěvník se tak doslova brodí vnitřními světy vězněných žen a mužů.

Celou výstavu vizuálně lemují desítky bílých košil, které v autorově pojetí symbolizují čistotu duše a nevinnost myšlenek těch, kteří byli vystaveni nespravedlivému stíhání. Tato čistota ostře kontrastuje s přítomnými artefakty, figurínami a dobovými rekvizitami, které navozují tíživou atmosféru místa, kde se lámal charakter i tělo.

Herecké ztvárnění vnitřních světů

Pro realizaci svých scénářů přizval Skřivánek výrazné osobnosti Slováckého divadla – Terezu Novotnou, Jiřího Hejcmana a Pavla Hromádku. Spolu s nimi v projektu vystupují i neherci Michaela Havelková a Petr Kuriál. Společně vdechli život postavám, které v autentickém prostředí věznice zhmotňují pocity lidí odsouzených na smrt nebo těch, jejichž jedinou společností zůstala v samovazbě vlastní mysl.

Výstava byla slavnostně zahájena vernisáží 19. dubna 2026 a atmosféru odpoledne umocnilo vystoupení světoznámého kytarového virtuóza a skladatele Lukáše Sommera, jehož tóny doprovodily všechny protagonisty projektu i první návštěvníky při vstupu do světa emocí, který Martin Skřivánek vytvořil.

Úspěch doma i ve světě

Význam výstavy podtrhuje i mimořádná společenská prestiž – záštitu nad projektem pro rok 2025 převzali prezident České republiky a ministr kultury. Přestože je výstava ve Starém Městě v plném proudu, fotografie z tohoto cyklu již stihly posbírat první významná ocenění na mezinárodních fotografických salonech, čímž potvrdily významné autorské postavení ve fotografickém světě, kde fotograf Martin Skřivánek vystavoval více jak 30 zemích světa na cca 250 autorských a skupinových výstavách.

Expozice, doplněná o dobové artefakty a rekvizity použité při tvorbě, nabízí návštěvníkům možnost zastavit se a vnímat křehkost lidské existence v místech, kde se kdysi lámal charakter i tělo.

Praktické informace:

  • Místo konání: Event Photo Gallery, náměstí Velké Moravy, Staré Město
  • Trvání výstavy: do 24. května 2026
  • Autor: Martin Skřivánek
  • Záštita: Prezident ČR a ministr kultury ČR
  • Produkce: Marie Stuchlíková, Czech Art Photo

Kontakt autora:
Martin Skřivánek
+420 773909093
martin@czechartphoto.com

