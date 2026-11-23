Talkshow ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti mění po pěti letech název a formát. Nově v ní spolu s autorem a moderátorem pořadu Josefem Kubáníkem budou moci pokládat otázky také diváci. Zatímco dříve ji znali pod názvem Na pohovce Jožky Kubáníka, nově ponese název Modrá žirafa Jožky Kubáníka. Prvními hosty upravené talk show budou v prosinci herečka Eva Burešová a její partner, šéfkuchař Přemek Forejt, sdělil dnes ČTK Kubáník.
V minulosti si do pořadu pozval například herce Petra Kostku, Zuzanu Bydžovskou, Jaromíra Hanzlíka, Zlatu Adamovskou s Petrem Štěpánkem nebo Jaroslava Satoranského. Vidělo ji dohromady téměř 10.000 diváků a další ji slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu. Nový název odkazuje na noční modrou oblohu, kde je po celý rok vidět souhvězdí žirafy. "Září stejně jako mí hvězdní hosté," řekl Kubáník.
Diváci podle něj oceňují nejenom možnost dozvědět se o oblíbených osobnostech to, o čem jinde nemluví, ale těší se i na neobvyklé situace. "Ani já jsem netušil, jak to dopadne, když během večera zavoláme Heleně Vondráčkové, nebo co se stane, když vyzvu Zdeňka Chlopčíka, ať zatancuje verbuňk, i když to nikdy nedělal," uvedl Kubáník.
Nový formát pořadu s hosty Burešovou a Forejtem, jehož součástí budou též netradiční úpravy známých hitů v provedení cimbálové muziky Cifra, se ve Slováckém divadle uskuteční 8. a 9. prosince od 19:00. "Evu (Burešovou) jsem nevybral náhodou. Známe se přes 15 let, natočili jsme spolu dva silné rozhovory pro rozhlas a říkal jsem si, že bude skvělé, když ji z úplně netradičního pohledu představím i divákům. Bude to zábavné, dojemné a chystáme i velké překvapení," uvedl Kubáník.
Naopak Forejta osobně nezná vůbec. "Jednou jsem si s ním podal dveře v karlínském divadle, kde čekal na Evu. O to dobrodružnější večer to bude," doplnil Kubáník.