Šéfka hygieny stíhaná za sražení motorkáře po výzvě ministra Vojtěcha rezignuje

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:02aktualizováno  16:37
Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková se rozhodla k 31. lednu rezignovat. Informaci odpoledne přinesla Česká televize. Sedláčková čelí trestnímu stíhání kvůli dopravní nehodě z loňského března. Podle policie na silnici mezi Zlínem a Fryštákem srazila služebním vozem motocyklistu a od nehody ujela. Ona sama tvrdí, že si střetu s motorkou není vědoma.
Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková v roce 2020.
Motorkář skončil po nehodě se Škodou Octavia mimo silnici. Havárii na cestě...
Motorkář skončil po nehodě se Škodou Octavia mimo silnici. Havárii na cestě...
Odbory Krajské hygienické stanice Zlín vyzvaly ředitelku Evu Sedláčkovou k...
9 fotografií

Vyvození osobní odpovědnosti po Sedláčkové požadoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Redakce iDNES.cz se v pátek snažila získat vyjádření ředitelky Sedláčkové, její mobilní telefon je ale nedostupný.

Vojtěch podle ministerstva odstoupení Sedláčkové z funkce respektuje. „Rozhodnutí považuje za odpovědný krok, který přispívá ke zklidnění situace a k zachování důvěry veřejnosti ve fungování státní správy,“ uvedl resort.

Obviněná šéfka hygieny říká, že o kontaktu s motorkou nevěděla. Ozvali se i podřízení

Za ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí Sedláčkové až jeden rok vězení nebo zákaz činnosti. Ve čtvrtek k nehodě sdělila, že si kontaktu vozidla s motocyklem nebyla vědoma.

„Považuji za nutné především uvést, že z mé strany ve věci nešlo o sražení motorkáře, ale o kontakt vozidla s motocyklem, jehož jsem si nebyla vědoma. Proto byly i bezdůvodné závěry tisku a médií o tom, že jsem motorkáři neposkytla zdravotnickou pomoc,“ sdělila den před oznámením rezignace Sedláčková.

Poškozený motorkář popisoval, že začal na rovném úseku předjíždět vozidla, ale řidička před ním si ho nevšimla a začala předjíždět také. Přitom narazila do jeho řídítek a motorka skončila mimo silnici.

Činnost hygieny bude pokračovat bez omezení

Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze kolem dnes už bývalé poslankyně za ANO Margity Balaštíkové. Policie prověřuje, zda využila kontakty na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková v roce 2020.
Motorkář skončil po nehodě se Škodou Octavia mimo silnici. Havárii na cestě mezi Fryštákem a Zlínem měla 19. března zavinit šéfka zlínské hygieny Eva Sedláčková. (duben 2025)
Motorkář skončil po nehodě se Škodou Octavia mimo silnici. Havárii na cestě mezi Fryštákem a Zlínem měla 19. března zavinit šéfka zlínské hygieny Eva Sedláčková. (duben 2025)
Odbory Krajské hygienické stanice Zlín vyzvaly ředitelku Evu Sedláčkovou k rezignaci. Na snímku právník zlínské hygieny Martin Hába. (10. října 2025)
9 fotografií

Na chování Sedláčkové si oficiálně a dlouhodobě stěžovali současní i bývalí zaměstnanci krajské hygienické stanice. Podle nich obchází zákon při výběrových řízeních, porušuje etický kodex a stěžují si i na šikanu.

Šéfka krajské hygieny ujela od nehody, tvrdí sražený motorkář. Selhání, míní Válek

„Vím to teprve dvě minuty a mám z toho smíšené pocity. Po všech těch letech našich stížností, kdy nepřicházela žádná změna, mne to překvapilo,“ prozradila Ivana Hába, která pracuje na protiepidemickém oddělení zlínské hygienické stanice.

„Uvědomujeme si, že teď nás čeká velký kus práce, abychom byli zase funkční a lidsky propojený tým. Protože za ty roky jsme rozdělení. Ale už to, že výzvu podepsaly přes tři desítky pracovníků, je velký posun. I to mohlo sehrát roli,“ doplnila.

Činnost KHS Zlínského kraje bude pokračovat bez omezení, ujistilo ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě. „O dalším postupu ve vedení stanice bude rozhodnuto v nejbližší době tak, aby byla zajištěna kontinuita výkonu státní správy a ochrany veřejného zdraví v regionu,“ dodalo ministerstvo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Kde zabíjel spartakiádní vrah Straka? Poprvé „doma“ u Novodvorské, pak v Hloubětíně a Bubenči

Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy

Spartakiádní vrah Jiří Straka a jeho dopadení se staly námětem televizní minisérie Metoda Markovič: Straka. Odstartovala na Oneplay v pátek 9. ledna 2026 a má 6 dílů. Provedeme vás místy, kde se...

9. ledna 2026  17:40

Při domnělých investicích přišel muž z Uherskohradišťska o 2,7 milionu korun

ilustrační snímek

Při domnělých investicích přišel devětapadesátiletý muž z Uherskohradišťska podle policie o více než 2,7 milionu korun. Po pachateli, který z něj peníze...

9. ledna 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Historická radnice ve Slezské Ostravě se rozroste, získá další dvě budovy

Vizualizace přístavby historické radnice ve Slezské Ostravě (9. ledna 2026)

Architekti ze studia A8000 zvítězili v soutěži na přístavbu historické budovy slezskoostravské radnice. Do architektonické soutěže uspořádané obvodem se přihlásilo třicet týmů, přičemž ve finále...

9. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Led na Labi komplikuje plavbu, vodohospodáři jsou ve střehu kvůli oblevě

ilustrační snímek

Vodohospodáři Povodí Labe kvůli mrazivému počasí přešli do režimu zvýšené bdělosti. Led na vodních tocích a vodních dílech sílí a v případě oblevy může...

9. ledna 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Při nehodách v hradeckém kraji loni zemřelo 20 lidí, nejmíň od roku 2018

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji loni při dopravních nehodách zemřelo 20 lidí, v roce 2024 bylo mrtvých 25. Méně obětí nehod než loni bylo v kraji naposledy v roce...

9. ledna 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

V Kamýku nad Vltavou vznikl povodňový park za 111 milionů korun

ilustrační snímek

V Kamýku nad Vltavou na Příbramsku vznikl povodňový park, který nahradil bývalý vojenský areál. Park slouží k řízenému rozlivu vody při zvýšených průtocích a...

9. ledna 2026  15:37,  aktualizováno  15:37

Policisté na Šumavě pokutovali desítky řidičů, kteří na sněhu takzvaně driftují

ilustrační snímek

Desítky řidičů, kteří se zejména na Šumavě baví tím, že často v noci na sněhu záměrně uvedou vůz do řízeného smyku a takzvaně driftují, pokutovala za letošní...

9. ledna 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Mráz pod lupou: rekordy, bizarnosti i česká minima. Otestujte se v kvízu

Mrazivé počasí Rejdice, Kořenov (7. ledna 2026)

Mráz není jen nepříjemná zima do kabátu a důvod, proč ráno nadáváme na zamrzlé auto. Umí lámat světové rekordy, dělat nečekané věci s vodou, kovem i lidským tělem a na některých místech světa je...

9. ledna 2026  17:11

Problém pro Zbrojovku. O stadion za Lužánkami se hlásí i dva konkurenti

Vojtěch Kačena (v černém) na druholigovém zápase Zbrojovky Brno, po jeho levici...

Fanoušci fotbalové Zbrojovky věřili, že jediným zájemcem o pozemky pod zchátralým stadionem za Lužánkami bude majitel klubu Vojtěch Kačena. Právě brněnský miliardář loni v létě avizoval, že chce v...

9. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Jeseník se ohradil proti úvahám zrušit kvůli úsporám menší okresní soudy

ilustrační snímek

Vedení jesenické radnice by považovalo za nepřijatelné zrušení Okresního soudu v Jeseníku, justice má podle města v odlehlém regionu nezastupitelnou roli....

9. ledna 2026  15:29,  aktualizováno  15:29

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

9. ledna 2026  16:52

U Památníku Zámeček v Pardubicích se rozhořelo 194 svíček za obětí heydrichiády

U PamĂˇtnĂ­ku ZĂˇmeÄŤek v PardubicĂ­ch se rozhoĹ™elo 194 svĂ­ÄŤek za obÄ›tĂ­ heydrichiĂˇdy

U Památníku Zámeček v Pardubicích se dnes rozhořelo 194 svíček za 194 obětí heydrichiády, které zde nacisté popravili. Zapálili je potomci obětí, zástupci...

9. ledna 2026  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.