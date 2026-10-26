Expozice muzea a galerie ve zlínském Baťově institutu budou několik dní zavřené

Kvůli výměně dveří ve zlínském Baťově institutu budou v říjnu a listopadu na několik dní zavřené expozice a výstavy v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a krajské galerii výtvarného umění. Omezený bude také provoz Krajské knihovny Františka Bartoše a krajského turistického informačního centra. Dnes a v úterý je uzavřeno celé páté podlaží budovy 14, tudíž není možné navštívit muzejní expozici František Bartoš: Pedagog, jazykovědec, etnograf, sdělila ČTK mluvčí Baťova institutu Alena Babicová. Baťův institut vznikl přeměnou bývalých průmyslových budov 14 a 15 v někdejším baťovském továrním areálu.
Ve dnech 29. a 30. října bude zavřené druhé podlaží budovy 14, ve kterém je stálá expozice krajské galerie + - Zlín. Obě expozice bude možné navštívit ve státní svátek 28. října, stejně tak jako ostatní výstavy a expozice muzea a galerie, uvedla mluvčí.
Další omezení je plánované od 2. do 8. listopadu, kdy bude pro veřejnost zavřená celá budova 14. Nepřístupné tak budou výstavy a expozice muzea a galerie i Krajské turistické informační centrum Zlín. "V tyto dny nebudou k dispozici ani komentované prohlídky 21. budovy. Výjimkou je stálá expozice krajské galerie, která bude z důvodu konání programu festivalu FUK v provozu již v neděli 8. listopadu," uvedla Babicová. Po dobu uzavření krajského turistického informačního centra mohou lidé získat informace na recepci ve druhém podlaží budovy 15, a to od pondělí do pátku od 08:00 do 15:00.
"Prosíme o pochopení těchto omezení související s nezbytnými stavebními pracemi ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. Doporučuji návštěvníkům sledovat webové stránky www.14-15.cz a naše sociální sítě, kde budou uvedené aktuální informace o termínech uzavření daných prostor," uvedla ředitelka Baťova institutu Lucie Pluhařová.
V budově 15 budou stavební práce od 9. do 13. listopadu. V tu dobu budou zavřené půjčovny knihovny ve třetím a čtvrtém podlaží. Pult ve druhém podlaží, automat na vracení i knihobox budou návštěvníkům po celou dobu k dispozici. Konat se budou i plánované akce v kavárně a sálech ve druhém podlaží.