Expozice na Ploštině se letos poprvé otevřely návštěvníkům,nabízí i nové výstavy

Expozice národní kulturní památky Ploština na Zlínsku se dnes poprvé v letošní sezoně otevřely návštěvníkům. Ploština připomíná osudy stejnojmenné pasekářské osady vypálené na konci druhé světové války. K vidění jsou také tři nové sezonní výstavy. Věnují se rumunskému odboji, jak zasahoval do osvobození Československa, i romským občanům, kteří přežili internační tábor v Letech u Písku, řekla dnes ČTK vedoucí památky Radka Brtišová. Třetí výstava, která je v exteriéru, je zaměřená na hospodaření pasekářů.
Výstava Příběhy přeživších představuje příběhy Romů, kteří za druhé světové války prošli internačním táborem v Letech u Písku. K vidění je například i nepublikovaný rukopis literárního díla odbojáře Josefa Serinka. Vernisáž bude 11. dubna. Výstava Rumunská armáda v bojích o osvobození Československa nabízí dobové fotografie a informace o zapojení rumunské armády do bojů na Slovensku i na Moravě. Vystavené jsou i části vojenského vybavení.
"Venkovní výstavu jsme letos zaměřili na hospodaření, aby všechna témata nebyla jen válečná. Na venkovní výstavě, aniž by lidé navštívili muzeum, si mohou prohlédnout každodenní činnosti hospodářů, pasekářů, jak si zajišťovali obživu, jaké činnosti vykonávali, jak děti, tak dospělí, jak probíhala třeba senoseč, žně nebo i zabijačky a různé slavnosti a svátky během roku," uvedla Brtišová.
Osadu Ploština 19. dubna 1945 kvůli spolupráci tamních lidí s partyzány vypálili nacisté. Zavraždili 24 lidí, další čtyři zabili cestou. Události připomínal desítky let komplex budov s jednoduchou expozicí. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně se rozhodlo pro obnovu areálu a vznik nových expozic. Areál se po téměř tříleté rekonstrukci otevřel na jaře 2023. Revitalizace a vybudování nových expozic se staly Muzejním počinem roku 2023. Hlavní expozicí je Tragédie na Ploštině umístěná v novém návštěvnickém centru. V dalším objektu je expozice Nová Ploština.
Komplex na Ploštině nabídne také doprovodný program pro veřejnost i vzdělávací programy pro školy. Tradiční pietní akt u památníku se uskuteční 19. dubna. Památka je v dubnu a říjnu otevřená pouze o víkendech, od května do října denně kromě pondělí.
"V letošním roce zahajujeme čtvrtou sezonu a jsme rádi, že návštěvnost se v minulých třech sezonách drží stabilních čísel a pohybujeme se kolem 10.000 návštěvníků. Což si myslíme, že při tématu, které zde prezentujeme, a při místě, které má složitou dojezdnost, je návštěvnost perfektní a my jsme za ni velice rádi. Zároveň se nám v loňském roce i zvýšil počet studentů, kteří navštívili naše edukační programy, což je pro nás primární nebo cílová skupina," uvedla Brtišová.