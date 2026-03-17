Expozice na Ploštině se otevřou 4. dubna, budou i nové sezonní výstavy

Kulturní památka Ploština na Zlínsku, která také připomíná osudy pasekářské osady Ploština vypálené na konci druhé světové války, se veřejnosti v letošní sezoně otevře 4. dubna. K vidění budou nejen stálé expozice, chystají se také sezonní výstavy. ČTK to dnes sdělila Silvie Lečíková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které památku spravuje.
Osadu Ploština 19. dubna 1945 kvůli spolupráci tamních lidí s partyzány vypálili nacisté. Zavraždili 24 lidí, další čtyři zabili cestou. Události připomínal desítky let komplex budov s jednoduchou expozicí. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně se rozhodlo pro obnovu areálu a vznik nových expozic. Areál se po téměř tříleté rekonstrukci otevřel na jaře 2023. Revitalizace a vybudování nových expozic se staly Muzejním počinem roku 2023.
Hlavní expozicí je Tragédie na Ploštině umístěná v novém návštěvnickém centru. "Expozice zanechává velmi silný dojem, především pak hlavní sál, kde se návštěvníci setkávají tváří v tvář s oběťmi zdejších tragických událostí, při nichž byla Ploština 19. dubna 1945 vypálena a v plamenech našlo smrt 24 zdejších obyvatel. Expozice vypráví celý příběh podrobně a po letech komunistického překrucování faktů představuje bez příkras role všech aktérů příběhu včetně udavačů, pachatelů i partyzánů," uvedla Lečíková. V dalším objektu je expozice Nová Ploština.
"Komplex na Ploštině ovšem nežije jen ze vzpomínek na válku. Prostor tady dostal celý příběh valašských pasekářů a jejich těžkého živobytí, informace tu máme o zdejší přírodě nebo archeologických nalezištích – vždyť tajemný vrch Klášťov se tyčí přímo nad námi. A u návštěvníků je hodně oblíbená expozice bydlení ze 40. až 50. let minulého století, kde nachází vzpomínky na své rodiče i prarodiče," uvedla Lečíková.
Stálé expozice doplní sezonní výstava Příběhy přeživších. Představí příběhy Romů, kteří za druhé světové války prošli internačním táborem v Letech u Písku. Vernisáž bude 11. dubna. Válečné téma bude mít i výstava Rumunská armáda v bojích o osvobození Československa. "Výstava stojí na unikátních dobových fotografiích zapůjčených z archivů Ministerstva národní obrany v Bukurešti, které zpracovalo Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně a další instituce," uvedl kurátor výstavy Ondřej Machálek.
Komplex na Ploštině nabídne také doprovodný program pro veřejnost i vzdělávací programy pro školy. Nebude chybět tradiční pietní akt u památníku, který se uskuteční 19. dubna. Památka je v dubnu a říjnu otevřená pouze o víkendech, od května do října denně kromě pondělí.