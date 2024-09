Sazovice jsou po dvou měsících znovu pod vodou. Je to apokalypsa, říká starostka

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Voda opadává, ale jinak je to apokalypsa,“ popsala starostka Sazovic Michaela Vajdíková.

„Některé obyvatele jsme ani nestihli evakuovat, máme tady metr a půl vody v domech. Dvoupatrové domy byly zaplavené v místě u koupaliště jako letos v červenci, ale je to čtyřikrát horší. Taková voda tady ještě nebyla, ani v roce 1997. Je to hrůza,“ zdůraznila.

Ještě hodinu po poledni nebylo možné odčerpávat vodní laguny, protože v zaplavených oblastech nešla elektřina.

„Zlínští hasiči nám poskytli loďky, kdo potřeboval, tak se evakuoval. K některým se ale bohužel nedostali, protože byl silný proud. Všichni to ustáli, doufám, že to ustojí i psychicky. Týká se to asi stovky lidí,“ doplnila starostka.

Obec už ohlásila, že od pondělí do odvolání ruší provoz místní mateřské a základní školy. „Je to z důvodu přerušení elektrické energie,“ uvedla na sociálních sítích ředitelka školy Šárka Vojáčková.

Odříznuté Mysločovice

Sousední Mysločovice byly v neděli dopoledne takřka odříznuté od okolního světa. Voda z místního potoka se přelila přes poldr a zaplavila příjezdovou cestu od Zlína a Lechotic.

„Teď už tady neprší, svítí sluníčko. Ale jinak je to hrůza,“ naznačil starosta obce Petr Jurášek.

V červenci voda v Sazovicích zatopila sklepy i domy, hasiči tehdy evakuovali asi 11 lidí.