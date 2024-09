Morava hrozí stále víc, Bečva zaplavuje domy. Nejhorší situace je na Valašsku

„Domy zde zaplavuje voda z rozvodněného potoka a polí, která protrhla protipovodňové zábrany,“ upřesnila policie.

Ve Valašském Meziříčí je situace kritická. „V tuto chvíli jsme uprostřed nejhoršího a všichni doufáme, že se situace začne postupně zlepšovat. Zatím to tak ale nevypadá,“ hlásil dnes kolem desáté hodiny starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek. „Vsetínská Bečva je na třetím stupni a Rožnovská Bečva 130 centimetrů nad třetím stupněm. A když přestane pršet, tak hladiny budou ještě minimálně dvě až tři hodiny stoupat.“



Domy jsou zaplavené zejména v místních částech Bynina a Hrachovec i v sousední Poličné. „Není to o tom, že by měli lidi doma v obývacím pokoji metr vody. Voda se dostává do sklepů a přízemních prostor,“ přiblížil starosta.



Zaplaveno je i několik průmyslových areálů a firem, například areál bývalé Tesly či Skláren. „Je to zapáskované, práce s odklízením tam bude spousta,“ tuší Stržínek.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Velmi podobná situace je v Rožnově pod Radhoštěm, kde ale už doufají, že jsou z nejhoršího venku. Klesá hladina Rožnovské Bečvy i jejího přítoku Lážovky.

„Došlo k zaplavení rodinných domů a areálů. Konkrétně v lokalitě kolem fotbalového stadionu, kde bylo zaplaveno několik zahrad, domů a chat. Dotklo se to i kempu a koupaliště. Ve sklepích Základní školy Videčská je voda, kterou odčerpáváme,“ shrnul starosta Jan Kučera.



Při kulminaci byla voda až půl metru nad terénem. „Nebylo to na úrovni povodní z roku 1997,“ srovnal Kučera. „V současné chvíli ale nedokážu říci, jak velké budou škody.“



Třetí stupeň povodňové aktivity byl ráno vyhlášený i na řece Dřevnici ve Zlíně, kde se voda místy vylila z břehů v Loukách a v Přílukách. Velké škody by ale napáchat neměla. Před polednem hladina řeky klesla a byl odvolaný třetí stupeň. Průjezdný už je znovu také železniční podjezd v Dlouhé ulici.

Morava je stále riziková

Situace kolem řeky Moravy je nadále riziková, ovšem podle prognóz by nemuselo dojít k jejímu vylití.

V Uherském Hradišti dnes ráno instalovali mobilní zábrany do desíti proluk v protipovodňových zdech. „Věříme, že se voda z Moravy nikde nevylije a udrží se v korytě. Kulminace bude odpoledne, pak by měla klesat,“ doufá mluvčí radnice Jan Pášma.

V Kroměříži už se dokonce nepočítá s dosažením třetího stupně, případně by mohl být překročený jen mírně. „Nicméně voda v Moravě nyní proti prognóze stoupá rychleji. Chceme věřit tomu, že se meteorologové nemýlí,“ přeje si starosta



Ve městě a okolí nadále dělají největší problémy rozvodněné menší toky a voda valící se z polí, kvůli čemuž jsou uzavřené některé cesty. Policie uzavřela silnici I/50 u Střílek. S opatrností je průjezdná silnice mezi Kroměříží a Chropyní, kde hrozí kvůli silnému větru pád stromů.

Problémy způsobuje kanalizace

Kvůli zaplavení vodou silničáři dnes ráno opět uzavřeli část dálnice D55 ve Zlínském kraji, před polednem byla doprava obnovená. Neprůjezdné byly oba jízdní pruhy ve směru od Napajedel do Hulína. „Tekla tam voda a vznikaly laguny,“ vysvětlila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

V Otrokovicích také stále stoupají hladiny Dřevnice i Moravy. „Nejvíce komplikací způsobuje kanalizační síť na Baťově, která překročila maximum své kapacity a voda se dostává do sklepů domů. Na místě jsou jednotky hasičů, kteří pomáhají odčerpávat vodu ze sklepů. V terénu je všechna technika,“ přiblížila mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.



Voda se v Otrokovicích dostala i do mateřské školy, která bude do pátku uzavřena.