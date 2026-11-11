Fasádu zlínského Baťova institutu rozzáří videomapping studentů univerzity

Fasádu zlínského Baťova institutu rozzáří videomapping studentů zlínské Univerzity Tomáše Bati. Projekce V rytmu radosti bude v pátek 13. listopadu od 17:00. Představí výběr nejlepších audiovizuálních děl studentek a studentů Fakulty aplikované informatiky (FAI) zlínské univerzity, zaměří se na děti, radost a barvy, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková.
Videomapping je pro studenty příležitostí ukázat svou práci veřejnosti. Fasáda budovy v bývalém baťovském průmyslovém areálu se stane projekční plochou. "Když na budovu promítnu běžný film, okna, dveře a sloupy obraz deformují a rozmazávají. Na videomappingu je krásné, že okno, sloup nebo překlad zakomponuji přímo do svého díla. Pak jsou v harmonii s promítaným obsahem a patří k němu," uvedl odborný asistent Ústavu automatizace a řídicí techniky FAI Tomáš Sysala.
Lidé uvidí ukázky prací studentů z jarní soutěže. "V únoru ještě nevědí, co videomapping je, a v dubnu stojí na platformě a prezentují své dílo. Jak často se vám stane, že můžete svůj výtvor promítat na plochu 68 krát deset metrů?" uvedl Sysala.
Po videomappingu bude v kavárně Baťova institutu v budově 15 hudební setkání. Vstup je zdarma. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.