Město, které stadion vlastní, se v červnu dohodlo s majiteli bytů sousedního domu. Ti měli k původnímu záměru výhrady kvůli tomu, že by prodloužená tribuna stínila okna jejich bytů. Návrh upravilo tak, aby jim to vyhovovalo, a teď činí další kroky.
Majitelům zaslalo výkresy k odsouhlasení a během září by mělo dojít ke schůzce, aby se dohodla potřebná směna pozemků vedle bytového domu. Město potřebuje plochy majitelů u domu a nabídne jim za to jiné pozemky.
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„Do konce roku by měly být pozemky směněny. Během té doby by se začala projektovat tribuna,“ přiblížil Karel Havlíček, ředitel městské společnosti STEZA, která se o fotbalový stadion stará.
„Projektová dokumentace by se měla zpracovat za několik měsíců, aby se záměr mohl během příštího roku povolit, vysoutěžit a v ideálním případě by se na konci roku začalo stavět. Když to nevyjde, bylo by to na začátku roku 2028,“ nastínil.
Výstavba by netrvala déle než rok, protože půjde o jednoduchou stavbu. Stávající tribunu tvoří železobetonová konstrukce, takže díly na její prodloužení se vyrobí a pak přivezou na místo, kde se složí.
„Má to jedno úskalí v tom, že tribuna není zařazená mezi preferované projekty pro příští volební období, což se bude teprve tvořit,“ upozornil ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).
Cena vyjde na 40 milionů korun
V říjnu se totiž konají komunální volby a nová koalice bude vybírat prioritní projekty, na které vyčlení potřebné peníze. Chalánek chce, aby se projekt dostavby tribuny připravil a rozhodla o něm nová koalice. Současná v čele s ANO je podle něj většinově pro dostavbu.
„V tuto chvíli uděláme přípravu, a jestli to bude ve finančních možnostech města, tak s tím začneme příští rok. Dostavba by stadionu slušela, získal by tím jinou kvalitu,“ naznačil.
Náklady odhadl na přibližně 40 milionů korun. „Až budeme mít projektovou dokumentaci, jsme schopní přesněji určit cenu a na jejím základě soutěžit firmu,“ upřesnil Chalánek.
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„Vždy se může ještě něco stát, ale dostavbě tribuny už by nemuselo nic zabránit,“ věří Havlíček.
„Říkali jsme, že se nebráníme dostavbě, ale musí to mít smysl. Vždycky to bude nějak stínit, ale už je to pro majitele bytů přijatelné,“ sdělil před časem člen společenství vlastníků a bývalý zlínský fotbalista Petr Slončík.
Navrhovaná vzdálenost tribuny od domu zůstane stejná jako v původním návrhu, tedy kolem pěti metrů. Stávající tribuna se ale sníží o dva a půl metru, což jsou čtyři řady sedaček. Ve stejné výšce se prodlouží o 30 metrů. Tím se zvýší její kapacita přibližně o 600 míst.
Důležité je, že zmizí proluka mezi tribunou a sousedním domem a také se zlepší zázemí pro diváky. V dostavbě budou toalety, možná i bufet. Bude tam také přístup pro handicapované osoby.
To však nebude jediná změna, která stadion čeká. STEZA chce ještě letos začít stavět vstupní věž se schodištěm ze zadní strany hlavní tribuny. Přes ni se bude vycházet do VIP prostor. Fotbalová asociace požaduje, aby měly samostatný vstup. Hotovo má být do ledna příštího roku.
Mělo by se také měnit osvětlení, které podle Havlíčka nesplňuje požadavky asociace na dostatečnou svítivost. Navíc je nerovnoměrné. Kvůli rohovému bytovému domu jsou sloupy se světly jen ve třech rozích stadionu.
Po celkové rekonstrukci by byla kapacita 10 tisíc
„Asociace bude požadovat, aby se osvětlení zrekonstruovalo. Většina stadionů má LED osvětlení, také nás to čeká,“ poznamenal Havlíček.
Podle něho se mohou světla objevit i na střeše východní a severní tribuny, která by se měla zastřešit. Na hlavní tribuně už osvětlení je. Otázka je, kdy k výměně dojde.
„Bude záležet na penězích i na tom, kolik budeme mít času od fotbalové asociace. Kontrola ve Zlíně ještě nebyla. Počkáme, jaký bude její výsledek. Pak budeme jednat o lhůtě,“ předestřel Havlíček.
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STEZA má i studii na celkovou rekonstrukci stadionu, podle níž by se hlavní tribuna měla zvýšit a přiblížit k hrací ploše. Upravila se také jižní tribuna, která by se mohla přiblížit k hlavní. Divácká kapacita stadionu necelých šest tisíc míst by se po všech úpravách mohla zvýšit až na deset tisíc.
Klíčové budou finance, kterých město nemá mnoho. Navíc ho čekají velké investice v řádech stovek milionů korun, které chce rozjet v letošním roce.