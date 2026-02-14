Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně

Petr Skácel
  10:02aktualizováno  10:02
Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a své zkušenosti sdílejí prostřednictvím projektu Poznej Albánii. O svých zkušenostech budou vyprávět v sobotu na festivalu Cestobraní v Uherském Hradišti.
Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom,...

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom, jak se žije českým přistěhovalcům v Albánii. (únor 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

A co na závěr? Absolutní unikát Albánie, Vjosa. Poslední skutečně divoká řeka...
O Albánských Alpách už tu řeč byla. Takže najít v nich údolí Valbona a...
Řeka Osum, kaňon Osum. Mohlo by se zdát, že s originalitou místopisných názvů...
Thethi leží na úplném severu, blízko Kosova a Černé Hory, v pohoří Prokletije....
35 fotografií

Je to místo, kde se evropská kultura potkává s Orientem, moře s horami a minulost s moderní přítomností. Albánie je země, kterou mají mnozí lidé v Česku spojenou s chudobou a divokým nebezpečným Balkánem. Realita je přitom jiná, jak poznali oba mladí lidé, kteří se v tajemné zemi usadili.

Do této balkánské země se přitom dostali v podstatě náhodou. Bylo jaro 2021 a po světě řádil covid. Oba se spolu vydali obytným autem na dlouhý výlet, který měl původně vést až do Maroka.

„Mířili jsme k pobřeží Jadranu přes Srbsko, a na chorvatských hranicích nás celník kvůli lockdownu otočil zpátky. Najednou jsme tam viseli a přemýšleli, kam dál,“ vzpomíná Vacke.

S Afričany nás vždy sblíží fotbal. Vášnivý cestovatel navštívil stovky zemí

„Chtěli jsme někam jet, ale směrem na západ bylo všechno zavřené. Nejbližší otevřená cesta k moři vedla přes Severní Makedonii a Albánii.“

„Dneska jsem tomu celníkovi vlastně vděčný. Kdyby tam byl někdo jiný, benevolentnější, náš život by možná vypadal jinak a Albánii bychom nepoznali,“ směje se.

V době, kdy většina Evropy žila v přísných proticovidových opatřeních, je čekal kulturní šok. „Přijeli jsme do země, kde kavárny normálně fungovaly, lidi seděli venku, popíjeli kávu a bavili se. Ne že by Albánci covid neřešili, ale přistupovali k tomu jinak, víc racionálně,“ popisuje Lovecká.

Neobjevená země

Opatření existovala, jen měla jinou podobu. „Do lékáren se chodilo s rouškou, v bankách byli hlídači a pouštěli dovnitř jen dva lidi. Ale život se nezastavil.“

Festival Cestobraní

Besedy s cestovateli, exotické pokrmy i hudbu nabídne festival Cestobraní v Uherském Hradišti.

Jeho sedmý ročník se uskuteční v sobotu 14. února od 13 hodin v kině Hvězda.

Jiří Eibensteiner prozradí, co vše se dá stihnout v Jordánsku za týden, zážitky z putování po Islandu představí Nikola Hauerlandová s Jakubem Janíčkem, fotograf David Těšínský nabídne vhled do života v Jamajce, Ghaně či Kubě, krásy Albánie popíší Ivan Vacke a Martina Lovecká, záchranářka Vlaďka Vintr přenese příchozí na Nový Zéland a dorazí také známý horolezec a dobrodruh Marek Holeček.

Oběma se tehdy kvůli covidu rozpadly jistoty v podnikání. Vackemu během pandemie „klekly“ projekty v kultuře, v níž působil desítky let.

„Dělal jsem osvětlovače ve Slováckém divadle, a tam jsem dal po 36 letech výpověď. Měl jsem nastartované komerční projekty v kultuře. Bohužel ale přišel covid, všechno padlo a já byl téměř bez práce.“

Lovecká dělala s ním v divadle, později pracovala v online e-shopu, ale i tam se situace měnila. „Peníze na cestu jsme měli, ale nevěděli jsme, co bude dál. Plánovali jsme, že si někde budeme přivydělávat sezonními pracemi.“

Jenže Albánie jim nabídla něco jiného. „Byla tam úplně jiná atmosféra než u nás a najednou jsme cítili, že tady se nám dýchá líp,“ zmiňuje Vacke.

„Albánie je rozlohou jen o něco větší než Morava, ale pocitově připomíná Nový Zéland. Pořád objevujete nové a nové věci: hory, kaňony, řeky, jezera, moře. Působí jako neuvěřitelně velká a plastická země.“

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom, jak se žije českým přistěhovalcům v Albánii. (únor 2026)
A co na závěr? Absolutní unikát Albánie, Vjosa. Poslední skutečně divoká řeka celé Evropy. V délce 190 kilometrů přirozeně teče neporušenými úzkými kaňony, peřejemi a zákruty, které vytvářejí meandry s velmi atraktivními krajinnými scenériemi. Národní park věnovaný řece, to jinde zkrátka nemají.
O Albánských Alpách už tu řeč byla. Takže najít v nich údolí Valbona a stejnojmenný národní park, by zase takový problém být neměl. Proč jej ale hledat? Třeba kvůli mohutným skalním stěnám, pramenům, vodopádům a krasovým jevům v mimořádné krajině.
Řeka Osum, kaňon Osum. Mohlo by se zdát, že s originalitou místopisných názvů mají v horském národním parku Tomorr potíže. Cesty sem však litovat nebudete. Jak se zde říká, pohlédnete tu bohu do tváře. Masiv Tomorr je posvátným místem křesťanů i Bektašů.
35 fotografií

Je třeba vyrazit mimo hlavní trasy

Projeli ji křížem krážem. Sever s písčitými plážemi připomínajícími italské Bibione, jih s průzračným Jónským mořem jako v Řecku. A mezi tím vnitrozemí, které zůstává turisticky téměř nedotčené. Klíčem k poznání Albánie je podle nich vyrazit mimo hlavní turistické trasy.

„Spousta památek ještě není komerční. Kaňony a jeskyně jsou zdarma, bez turniketů a zábran. U nás by už dávno byly zpoplatněné.“

Doporučují například kaňon Nivica v pohoří Kurvelesh. „Je tam rozervaná, široká krajina a nádherné vodopády,“ líčí Lovecká. Dalším silným zážitkem jsou Albánské Alpy, pohoří Prokletije.

Tam, kde po dálnici jezdí koloběžky. Chaotická i nádherná Albánie si získá vaše srdce

„Většina lidí zná jen jedno údolí, ale celé pohoří je úchvatné. Nejnavštěvovanější je Modré oko, což je úchvatný přírodní krasový pramen s průzračnou vodou, ale celé Prokletije nabízí spoustu možností k turistice,“ doplňuje.

Za návštěvu stojí i historická města Berat a Gjirokastër, kde jsou památky osmanské historie, či Krujë. Tato města už jsou však ovlivněná masovým turismem.

Po měsících cestování přišlo rozhodnutí, které původně neplánovali: zůstat. Dnes žijí v Drači, druhém největším městě v zemi a hlavním přístavu. Byt po rekonstrukci u moře pořídili za 50 tisíc eur, tedy částku, která už dnes zní jako z jiného světa.

Nový balkánský hit

„Teď už by to bylo nereálné, ceny v Albánii poslední dva roky vystřelily nahoru,“ říká Vacke. „Náklady na život jsou ale relativně nízké, průměrně platíme měsíčně za elektřinu, vodu a wi-fi celkem 1 800 korun. A to v létě klimatizujeme a v zimě klimatizací topíme.“

V zemi potkávají řadu jiných Čechů, kteří si zde pořídili apartmány, kam jezdí v létě, nebo je pronajímají. „Vzniklo to hlavně kvůli inflaci, lidi zvažovali, kam investovat peníze,“ poznamenal Vacke, který se po příjezdu do Albánie živil různě, třeba jako interiérový designér.

Jeho partnerka zase dělá weby pro majitele apartmánů a vytváří jim digitální vizitky, popisky či kalendáře obsazenosti. Spolu také fotili apartmány pro firmy, které je rekonstruovaly.

Nejtajemnější země Evropy. V Albánii přežívají vtipné pověry i krevní msta

Na sociálních sítích pak rozjeli stránku Poznej Albánii a teď spustí také web. „Lidi nám před cestou do Albánie píšou, ptají se a chtějí poradit. Můžeme zařídit i transfery z letiště nebo se zájemci vyrážíme na tripy nebo zprostředkováváme další služby a věříme, že i nový web jim pomůže,“ vysvětluje Lovecká.

Albánie je dnes označována za „nový balkánský hit“ a zájem turistů o ni roste. „Zejména na pobřeží se stavějí hotely a letoviska a na náš vkus už je jich až nezdravě moc. Pokud někdo pojede do Albánie, nedoporučovala bych all inclusive, lepší je být v Albánii svobodný a mít možnost dělat aspoň jednodenní tripy, než být připoutaný na jedno místo. Ale to je otázka osobních zkušeností,“ podotkla.

Albánie chce do Evropské unie

Lákavým důvodem k cestování je místní kuchyně. „Je chudší a hodně lehká, jí se tvarohy, zelenina, jehněčí maso. Vynikající jsou třeba papriky plněné masem a rýží,“ popisuje Vacke.

Na pobřeží se zase místní gastronomie mísí s italskou kuchyní, jako jsou těstoviny a mořské plody. Přesto oba přiznávají, že česká kuchyně je bohatší.

„Chybí nám tady i něco tak jednoduchého, jako je klasický rohlík. Klienti a kamarádi nám často vozí třeba salámy, hermelín a další české potraviny,“ směje se Lovecká.

Albánie hlavně díky turistům vzkvétá. Láká na nízké ceny i autentičnost

Když doma oznámili, že se stěhují do Albánie, reakce byly opatrné. „Okolí nebylo úplně nadšené. Lidi měli pocit, že je to muslimská země, kde vládne mafie a je tam nebezpečno,“ vybavuje si Lovecká.

Připomíná případ zmizení tří Čechů v roce 2001, které dodnes nebylo objasněno. Vypravili se tehdy do albánských hor, ale nikdy se odtud nevrátili a ani jejich těla se nenašla.

„My jsme ale strach v Albánii nikdy nepocítili. A když přijela rodina, zalíbilo se jim tady, dnes už za námi jezdí pravidelně.“ Albánci si Čechů podle Vackeho váží. „Znají Havla, Kafku, Škodovku, Tatru. Mají rádi fotbal a speciálně obdivují Pavla Nedvěda, hodně totiž sledují italskou ligu.“

Albánie je země mercedesů

Českými auty však na rozdíl od Řeků moc nejezdí. Albánie je známá jako země mercedesů, kterých je na silnicích kolem třetiny. „Za totality bylo soukromé vlastnictví auta zakázáno a komunističtí pohlaváři jezdili právě v mercedesech. Po pádu režimu chtěli všichni ukázat, že patří do horní vrstvy, takže automaticky museli mít taky tuhle značku,“ říká Vacke.

Dnes je podle něj Albánie zemí, která se rychle modernizuje a upíná k jednomu cíli: stát se nejpozději v roce 2030 plnohodnotným členem Evropské unie.

„I proto je značná snaha potírat korupci. Soudí a zavírají kvůli tomu do vězení úředníky i politiky a ti noví pak mají strach podléhat úplatkům.“

Parádní tip na letní dovolenou. Prozkoumejte poslední divokou řeku v Evropě

Pořád je však občas potřeba něco dát bokem, aby se věci urychlily. „Každý týden se v novinách objeví nějaká kauza. Premiér Edi Rama vládne už třináct let, je to bývalý basketbalista a hodně vyčnívá nejen postavou. Je to dobrý týpek, mám ho rád, ale je mi hodně líto, že korupce někdy sahá až do jeho vlády,“ uvažuje Vacke.

Obyvatelé, především mladí, by do Unie chtěli. „Mohli by pendlovat za prací, zjednodušil by se import a export,“ popisuje Lovecká. Asi čtyřicet procent obyvatel země dnes žije v Tiraně.

„Mezi nimi je řada mladých, kteří pracují v korporátech, dělají v IT firmách a jsou hodně otevření světu. Pro ně je EU svět, kam chtějí patřit. Taky Tirana se mění, je to moderní město se zajímavou a odvážnou architekturou.“

Děti prahnou po vzdělání

Ve větších městech se běžně domluvíte anglicky, na vesnicích nebo horách už musíte albánsky, případně řecky. Starší generace ale klidně vezme telefon, zapne Google překladač nebo zavolá někomu z rodiny.

„V tomto jsou neuvěřitelně ochotní a chtějí pomáhat. A děti tady prahnou po vzdělání. Rodiny jsou často na hraně financí, ale když mají peníze navíc, dají je do soukromého vzdělávání dětí,“ uvádí Lovecká.

„Jednou jsme potkali perfektně anglicky mluvící devítileté dítě, které pomáhalo rodičům v restauraci v horách. Dali jsme jim dýško a pak nám dítě řeklo, že za vydělané peníze si snad rodina bude moci dovolit dotáhnout vodovod k domu, protože ho nemají.“

Národní parky Albánie slibují divočinu od horských masivů až k moři

„Pořád je tady hodně procent podnikání mimo systém, a tím pádem i sociální systém a zdravotnictví pokulhává, protože nejsou prostředky. Snad každý má někoho, kdo žije v Evropě, a posílá peníze, bez toho by mnohé rodiny nevyžily,“ říká Vacke.

Také důchody jsou nízké a liší se podle bydliště: na vesnici jsou kolem 130 a ve městě 300 eur. A velmi častý je nepořádek. Albánci jsou vychovaní tak, že veřejný prostor se jich netýká, to je věc státu. Proto si s odpadky hlavu nelámou.

„Ale situace se velmi rychle rok od roku lepší a rekreační zóny jsou čisté. Albánie se mění hodně díky zájmu zahraničních turistů, protože ví, že turismus zvedá výkon ekonomiky,“ podotýká.

Příklad náboženské tolerance

Jedním z největších překvapení pro oba byl v počátcích vztah tamějších lidí k víře. „Náboženství je úplně irelevantní téma. Na náměstí klidně stojí vedle sebe mešita, pravoslavný a katolický kostel. I manželé se berou nezávisle na víře,“ konstatuje Vacke a připomíná papeže Františka, který po své inauguraci vyrazil v roce 2014 na první cestu právě do Albánie.

„Označil ji za celosvětový příklad náboženské tolerance,“ poznamenal slovácký rodák, který se svojí partnerkou dělá o životě v Albánii přednášky a mluví o zážitcích ze země, kterou řada lidí v Česku dodnes neobjevila. A všem radí, ať její návštěvu neodkládají, pokud ji ještě chtějí poznat v nezměněné podobě.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

KVÍZ: Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?

Tisíce fanoušků přivítaly na pražském Staroměstském náměstí české hokejisty po...

Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro samostatnou Českou republiku jde už o devátou účast na zimní olympiádě. Připomeňme si společně největší české...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Trend krátkých vertikálních videí typických pro TikTok či YouTube dráždí filmové fanoušky

Reklama na streamovací službu Disney+ v New Yorku. (12. listopad 2019)

Šestnáct ku devíti. V tomhle formátu máte nejspíš, pokud jste fandové, koukání na filmy nejvíc zažité. Co když vám ale řekneme, že se trend krátkých videí „na výšku“, který v současnosti frčí typicky...

14. února 2026  12:09

Tunely na Pražském okruhu zrychlí. Řešení sice není levné, ale žádoucí

Lochkovský tunel uzavřela nehoda kamionu a osobního auta (20.8.2018)

I na Pražském okruhu se pojede svižněji, slibuje Ředitelství silnic a dálnic. Stovkou místo stávající osmdesátky by mohli projet řidiči Lochkovským a Cholupickým tunelem, a to zřejmě již za pár...

14. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Jablonec nad Nisou podpoří sousedské akce, v programu je 400.000 korun

ilustrační snímek

Sousedské slavnosti a pikniky, drakiády, pohádkové cesty lesem, veřejná čtení, workshopy a tvůrčí dílny, komunitní zahradnické projekty, dobrovolnické úklidy,...

14. února 2026  8:55,  aktualizováno  8:55

Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom,...

Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a své zkušenosti sdílejí prostřednictvím projektu Poznej Albánii. O svých zkušenostech budou vyprávět v...

14. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Ústí nad Labem projednají výjimku z nočního klidu pro dvě akce

ilustrační snímek

Ústečtí zastupitelé budou v pondělí rozhodovat o výjimce z vyhlášky o rušení nočního klidu pro dvě kulturní akce pořádané v areálu zámečku Větruše. Pokud návrh...

14. února 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Muž se vážně zranil po výbuchu kotle na tuhá paliva. Přiletěl pro něj vrtulník

Vrtulník záchranné služby musel do akce.

Pětašedesátiletý muž utrpěl v pátek večer rozsáhlé popáleniny při výbuchu kotle na tuhá paliva v Lesních Albrechticích na Opavsku. Záchranáři muže letecky transportovali do Fakultní nemocnice...

14. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Hřbitovy na Vysočině jsou plné. V Bystřici tak uloží urny pod křišťálový strom

Takto by měl vypadat strom vzpomínek Eiwa na bystřickém hřbitově.

S nedostatkem míst pro uložení uren bojuje na svých hřbitovech řada měst na Vysočině. Zcela naplněnou kapacitu kolumbárií řeší třeba Pelhřimov. Součástí velkých úprav hřbitova je tam proto i vznik...

14. února 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Provozování vodáren se obce na Chrudimsku vzdaly rychle, změnit to bude drahé

ilustrační snímek

Obce vlastnící Vodovody a kanalizace Chrudim se rozhodly, že si koupí provozní firmu, kterou z 95 procent vlastní rakouská Energie AG. Chtějí tak do roku 2030 ukončit provozování vodovodů zahraničním...

14. února 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Ledopády, tunely, mosty. Zimní jízdy na nejstrmější trati pokračují

Souprava na ozubnicové dráze na cestě z Harrachova do Kořenova (28. prosince...

Každý pátek a sobotu až do 14. března svezou cestující krajinou Jizerských hor a Krkonoš historické motoráčky. Oblíbené zimní nostalgické jízdy na nejstrmější železniční trati v Česku mezi Tanvaldem,...

14. února 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

RECENZE: Divadelní Arabela v Hradci coby výpravný retro remake nemá konce

Královskou rodinu v Říši pohádek zděsily nové televizní verze dávných příběhů.

Uvádění filmů na divadle nemusí mít kasovní důvody ani vycházet z dramaturgicky cynické představy, že „divák stejně chce vidět jen to, co zná“. Mohou totiž nabídnout vděčné herecké příležitosti a...

14. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Na Šumpersku usmrtil vlak člověka. Provoz na železnici stál

Zásah složek IZS u železniční trati. Kvůli střetu vlaku s osobou byl provoz na...

Člověka pohybujícího se v kolejišti srazil vlak v pátek večer kolem půl osmé. Zranění na místě podlehl. Nehoda se stala v úseku Hoštejn – Zábřeh na Moravě. Přerušení provozu se dotklo lokálních spojů...

13. února 2026  20:22,  aktualizováno  14. 2. 8:10

Olomouc hledá architekty a urbanisty, kteří dají novou podobu oblasti tržnice

Olomoucká radnice vyhlásila urbanistickou soutěž na novou podobu lokality...

Olomoucká radnice vyhlásila urbanistickou soutěž, v níž mají účastníci navrhnout, jak by měla v budoucnu vypadat lokalita kolem tržnice. Tedy oblast, jež propojuje historické jádro a nové centrum...

14. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.