„Tento festival nebyl ve Zlíně tolik etablovaný, možná i vzhledem k tomu, že jej pořádali většinou studenti. Posledních šest let tady nebyl vůbec a nám to přišlo líto, tak jsme se rozhodli jej sem zase vrátit. Nabídneme snímky pro dospělé, ale i dopolední program pásma krátkých filmů pro žáky a studenty,“ vysvětlil jeden z pořadatelů Martin Pášma.
V Praze i některých dalších městech už 28. ročník festivalu skončil, v regionech ale pokračuje i v dubnu, dohromady jej nabízí 60 kin po celé republice. Všichni pořadatelé si mohli vybrat z většího či menšího balíku filmů.
Do Zlína dorazí ten větší a v termínu od 16. do 22. dubna nabídne dohromady 15 festivalových snímků, z toho bude devět celovečerních a šest krátkých, a k tomu přibudou dva speciální.
Jedním z nich je dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který na letošních Cenách Akademie vyhrál Oscara jako nejlepší dokumentární celovečerní film. Vznikl v české a dánské koprodukci a sleduje válečnou propagandu na ruských školách v době, kdy Rusko vede válku proti Ukrajině.
„Snažili jsme se vybírat filmy s tématy, které mohou místní lidi zajímat, které se dotýkají lidských práv, ale třeba i znevýhodněných menšin. Například časosběrný dokument o neslyšící ženě, která se kvůli svému handicapu cítí znevýhodněná ve vztahu se svou dcerou,“ přiblížil spolupořadatel Marek Turňa.
Festival nabídne i příběh dívky uvězněné v autě pod palbou v Gaze Hlas Hind Radžab, svědectví o systému státní kontroly Čína tě sleduje nebo film Ona o vykořisťování vietnamských dělnic v globálním průmyslu.
Součástí programu bude také beseda na téma Svoboda médií připravená ve spolupráci s organizací Zlínské jaro, kde budou hosty novináři Nora Fridrichová a Martin Fendrych. Uskuteční se i koncert kapely Cestující hudba nebo speciální uvedení dokumentu Dělníci samizdatu spojené s besedou se zlínskými disidenty Pavlem Jungmannem, Stanislavem Devátým a Bedřichem Koutným.
Detailní program, kde je možné koupit i vstupenky na jednotlivé projekce, je na webových stránkách jedensvet.cz/zlin.