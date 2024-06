Otrokovice

Festival láká na Pokáče, No Name či Horkýže Slíže.

Zahrají No Name, Horkýže Slíže, Harlej, Wohnout, Divokej Bill, Vypsaná Fixa, Ine Kafe či Pokáč. Připraven bude také doprovodný program a kemp. Dvoudenní vstupenka vyjde na 1 290 a jednodenní na 899 korun. Děti mají vstup zdarma.

Uherské Hradiště

Na výšině sv. Metoděje bude hudba i ohňová show

Desátý ročník setkání na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti se uskuteční v pátek 14. června. Od 16.30 hodin začíná zábavné odpoledne pro děti, následovat bude od 19 hodin večerní koncert pro širokou veřejnost. Zazní na něm terchovská „nebeská“ hudba nebo písničky valašskomeziříčské kapely Docuku. Na závěr bude připravena ohňová show v podání skupiny Boca Fuego. Vstup na akci je zdarma.

Zlín

Zlínské jaro popíše příběhy politických vězňů a médií

Dvanáctý ročník festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro se koná od pondělí 10. do středy 12. června. Hlavními tématy budou političtí vězni a média. V pondělí od 19 hodin budou na zámku diskutovat Hana Marvanová a František „Čuňas“ Stárek, v úterý Jefim Fištejn, Sabina Slonková a Marek Vagovič. Chystají se i besedy se studenty, koncert na nádvoří či výstava o neziskovkách v kraji.