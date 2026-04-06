Festival Literární jaro Zlín představí odkaz Tomáše Bati i slovenskou tvorbu

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila sedmnáctý ročník festivalu Literární jaro Zlín. Nabídne příznivcům literatury besedy zaměřené na odkaz Tomáše Bati a prezentaci současné slovenské literární tvorby, sdělila ČTK zástupkyně knihovny Klára Kmošková. Festival zahájí 9. dubna literární historička Barbora Svobodová besedou Baťa mezi řádky: Literatura baťovského Zlína.
"Zaměří se na dosud méně reflektovanou oblast – roli literatury v kontextu baťovského Zlína. Přiblíží dobové čtenářské preference, ideologické rámce literatury i způsoby, jakými byli Tomáš Baťa a jeho podnikatelský projekt zobrazováni v tehdejších textech," uvedla Kmošková.
Na 16. dubna je připraveno představení slovenského prozaika Pavla Rankova. "Jeho prózy dlouhodobě oscilují mezi historickou zkušeností a fikcí. Autor představí česká vydání svých románů a přiblíží způsoby, jakými literárně pracuje s pamětí, dějinami i jejich interpretací. Na něj naváže 22. dubna Juraj Červenák, známý především jako autor historické fantasy a dobrodružné literatury. Ve Zlíně uvede svůj nový román Prokletá kniha a otevře témata spojená s žánrovým psaním, historickou inspirací i čtenářským zájmem o příběhy zasazené do minulosti," uvedla Kmošková. Závěrečný večer bude 14. května patřit Magdě Vášáryové a Petru Šabatovi, kteří představí knihu Než zmizím.
"Dramaturgii jsme letos vystavěli tak, aby vedle připomínky baťovského fenoménu systematicky představila i současnou slovenskou literaturu jako svébytný a inspirativní proud. Vnímáme ji jako přirozenou součást společného kulturního prostoru, která má českému publiku co nabídnout," uvedl ředitel knihovny Jan Kaňka.
Výběr autorů není náhodný. "Každý z pozvaných hostů reprezentuje jiný přístup k literatuře, a sice od historické reflexe přes žánrové psaní až po osobní výpověď. Společně ale ukazují šíři a aktuálnost slovenské literární scény, kterou chceme cíleně přiblížit českému publiku," uvedla Kmošková.