Festival Starý dobrý western na Vsetínsku znovu nabídne country hudbu

Festival Starý dobrý western nabídne o prvním srpnovém víkendu country hudbu u přehrady Bystřička na Vsetínsku. Třídenní přehlídka určená i příznivcům bluegrassové, trampské a folkové muziky se letos koná po sedmadvacáté. Posluchačům se na dvou scénách představí téměř 30 interpretů. Vystoupí například skupina Žamboši nebo zpěváci Jakub Smolík a Tomáš Linka, sdělili ČTK pořadatelé.
V pátek 7. srpna se posluchači mohou kromě koncertu kapely Žamboši těšit na písně americké country legendy Johna Denvera v podání seskupení John Denver Tribute. O den později připomene českého písničkáře Wabiho Daňka mladý hudebník Honza Langer. Díky věrnému podání Daňkových písní zvítězil v diváckém hlasování na loňském ročníku festivalu. K jeho skladbám se dostal díky svému otci. "Taťka mi dal Wabiho stará cédéčka. Poslouchal jsem je v autě a postupně tomu propadl. Dnes znám většinu písniček, co Wabi napsal. Je to pro mě srdcovka," řekl Langer.
Na přehlídce se letos dále představí kapely Lokálka, A.M.Úlet, Big Boy Band, Drops, eFeM grass, Jak.u.b., Karel Zich Revival Band, Lepenec, Monika Byrtusová a kapela, NeStraŠŠ a Veronika Stráníková, Potokap, Telegraf, The Colt nebo Zajatci. Chybět nebude pořádající country kapela Gympleři.
Vrcholem festivalu bude sobotní galavečer. Vystoupí na něm zpěvák a hráč na foukací harmoniku Tomáš Linka, který letos slaví 80. narozeniny. V doprovodu kapely Přímá linka přiveze dárek. "Můžete se těšit na mé zbrusu nové trojcédéčko, které u vás pokřtím," uvedl zpěvák. Trojalbum obsahuje 60 písniček, které Linka za svou kariéru nazpíval se skupinami Greenhorns, Fešáci nebo Cadillac PB.
Po Linkovi nastoupí na pódium v letním kině Jakub Smolík s kapelou. Zahraje také kapela COP. "Jedna z nejznámějších českých bluegrassových kapel vznikla v roce 1978 a od počátku slavila výrazné úspěchy. Sesbírala řadu ocenění včetně Porty či Anděla," uvedli pořadatelé. Westernovou atmosféru podtrhnou po tři festivalové dny ukázky country tanců a představení westernových dovedností. Program a další informace jsou na webových stránkách přehlídky.