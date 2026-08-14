Festival v Bílovicích nabídne hudbu, divadlo, výstavy nebo rozhovory

Festival WiFič VEN! nabídne na konci letních prázdnin v Bílovicích na Uherskohradišťsku hudbu, divadlo, výstavy nebo rozhovory. Mezi vystupujícími interprety budou zpěvačka Iva Bittová, kapela Midi Lidi a divadelní soubor Cirk La Putyka, rozhovory s několika hosty povede moderátorka Lucie Výborná, sdělil ČTK za organizátory Petr Kopáček. Devátý ročník setkání se uskuteční v areálu společnosti Egoé 28. a 29. srpna.
Kromě Bittové a skupiny Midi Lidi budou na přehlídce koncertovat také formace Prago Union, Ohm Square 30, Puding paní Elvisovej a další účinkující. "Nabídneme legendy, alternativu pro náročnější i přehlídku nastupující generace. Nejde o to, aby si vybral každý. Chceme ukázat, že vedle sebe mohou přirozeně existovat různé hudební světy, a že právě jejich střet vytváří atmosféru, kterou nejde naplánovat podle škatulek," uvedli pořadatelé.
Návštěvníci se opět dočkají rozhovorů moderátorky Lucie Výborné s hosty. Letos by mezi nimi měli spolu s Bittovou figurovat spisovatel Jaroslav Rudiš, herečka Vica Kerekes a reportér České televize Josef Kvasnička. "Rozhovory otevřou témata tvorby, identity, profesních rozhodnutí i okamžiků, které člověku nečekaně změní život," uvedli organizátoři.
S představením Splash do Bílovic přijede Cirk La Putyka. Sleduje příběh čtyř starších gentlemanů, kteří objeví v zapomenutém bazénu pramen mládí a spolu s ním ztracenou radost z pohybu. Spitfire Company uvede inscenaci Vivat Messi, slovenské uskupení Jedným dychom vystoupí s projektem Argo a Astor a Michal Heriban představí taneční sólo Nový ornament, v němž se lidské tělo stává obrazem současného světa. Soubor Kam jdeš? dorazí s představením Bečva (true crime). Dokumentární divadlo se vrací k ekologické katastrofě z roku 2020, při níž v řece Bečvě uhynulo na čtyřicet tun ryb, i k následnému vyšetřování.
Připraveny dále budou výstavy, diskuse a rozhovory věnované designu. Pořadatelé chystají i program pro děti, chybět nebude bohatá nabídka jídla a pití. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu, kde si lze také pořídit vstupenky.