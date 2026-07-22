Festival v Bystřici pod Hostýnem nabídne reggae z Mexika i grunge z Anglie

Mezinárodní hudební festival Letní Alternativa v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku letos nabídne reggae z Mexika i grunge z Anglie. Na letošek připadá jeho jubilejní 20. ročník. V multižánrové centrum se promění obě zámecká nádvoří v sobotu 25. července od 17:00, sdělil ČTK za pořadatele dramaturg Tomáš Hradil.
Tentokrát na přehlídce vystoupí mexický hudebník Razcarmelo s více než třicetiletou kariérou a zkušenostmi z pódií největších reggae a ska festivalů. Představí se i kytarista Rufus Miller, který se svým triem z Londýna přiveze temný grunge. "Rufus je úžasný a zároveň velmi skromný kytarista. O jeho kvalitách svědčí fakt, že posledních šest let byl členem koncertní kapely samotného hvězdného Stinga. Je to velký sympaťák a lidi budou nadšeni z jeho kytary i interakcí s publikem," míní Hradil.
Mezi další koncertující interprety bude patřit slovenská thrashmetalová kapela Catastrofy. Dorazí i česká hudební skupina 12:Piet propojující ve svých písních punk, ska a folklor. Další tuzemská formace Tomáš Palucha přijede podle pořadatelů s halucinogenní instrumentální psychedelií. Vystoupí bystřický rapper Jancl David Janečka a jako speciální host pobaví diváky svými historkami lidový vypravěč s gajdami Petr Sovják.
Letošní ročník je podle organizátorů koncipován jako oslava hudby a jejích nejrůznějších barev. "Nevsázíme na jedno gigantické jméno, ale na festival jako celek – na svátek setkávání přátel. Chceme ukázat, že festival má stále obrovskou sílu a energii, odbourává předsudky a má co říct i mladší generaci. Přivítali jsme za celou dobu kapely z Argentiny, Íránu nebo Austrálie a prakticky všechna zásadní jména české i slovenské nezávislé scény," uvedl Hradil.
V minulých letech mohli lidé na festivalu vidět například Sunshine, Už jsme doma, Visací zámek, Dunaj, Znouzectnost, PPU, Flamengo, Ciment, Tata Bojs, Vladivojnu, Acid Row, Davovou psychózu, Moimira Papalescu s projekty, Arrogant Twins, Slobodnou Europu, Plexis, Mňágu a Žďorp, The Prostitutes, Svahilce, Hrubou Hudbu, Vlastu nebo finské Waltari. Další informace jsou k dispozici na webu festivalu.