Festival v Kroměříži přivítá hudebníky ze zahraničí a připomene Dvořáka

Festival Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži znovu přivítá domácí i zahraniční interprety. Letos připomene také osobnost skladatele Antonína Dvořáka, který před 140 lety ve městě dirigoval své oratorium Stabat Mater. V červnu a červenci nabídne festival šest koncertů, uvedla v dnešní tiskové zprávě Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.
Přehlídka se uskuteční posedmadvacáté. "Od 11. června do 19. července nabídne festival posluchačům pestrou mozaiku symfonických, komorních, vokálně instrumentálních i operních programů v těch nejkrásnějších historických prostorách včetně památek zapsaných na seznamu UNESCO," uvedl kroměřížský radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík (ZVUK 12, za OK občané Kroměříže).
Letošní dramaturgie opět slibuje hudební zážitky s výrazným mezinárodním přesahem. "Letos v Kroměříži přivítáme hned dvě vynikající zahraniční tělesa – francouzský Kvartet Elmire a špičkový polský orchestr Sinfonietta Cracovia, se kterým mě pojí dlouholetá úzká spolupráce. Navíc s tímto tělesem vystoupí fenomenální francouzský trumpetista Romain Leleu," řekl umělecký ředitel festivalu a dirigent František Macek.
Na zahajovacím koncertu zazní 11. června Stabat Mater v podání sólistů, Českého filharmonického sboru Brno a Filharmonie Bohuslava Martinů pod Mackovou taktovkou. Večer připomene i Dvořákovu návštěvu Kroměříže z roku 1886, při níž dílo dirigoval. O týden později se mohou rodiny s dětmi těšit na odlehčenější program s názvem Saxána a lexikon pohádek. "Známé a oblíbené melodie ožijí v energickém podání Dívčího pěveckého sboru a kapely Střední pedagogické školy Kroměříž, které bude řídit dirigent Jiří Jablunka," uvedla Kučerová.
Sněmovní sál Arcibiskupského zámku bude 24. června dějištěm polsko-českého hudebního setkání s názvem Polské mistrovské smyčce. Představí se orchestr Sinfonietta Cracovia a trumpetista Leleu. Na programu budou díla Andrzeje Panufnika, Ignacyho Jana Paderewského nebo Antonína Dvořáka a dojde také na připomínku 250. výročí úmrtí českého skladatele Jana Křtitele Jiřího Nerudy.
"Francouzský šarm ovládne festival i 29. června. Pařížský Kvartet Elmire odehraje v Kroměříži svůj vůbec první koncert v České republice. Zámecký hudební archiv v jejich podání ožije prostřednictvím prvního Haydnova smyčcového kvartetu a zazní i Beethovenův proslulý 'Razumovský' kvartet, jenž tvoří pomyslnou spojnici s tehdejším majitelem zámku, arcibiskupem Rudolfem Janem," uvedla Kučerová.
Na 8. června je naplánované koncertní provedení Verdiho opery La Traviata. Vystoupí Tereza Mátlová, Daniel Matoušek a Jiří Brückler. Filharmonii Bohuslava Martinů povede dirigent Zdeněk Klauda. Letošní ročník festivalu uzavře 19. července tradiční koncert mezinárodních dirigentských kurzů. Mladí dirigenti z celého světa převezmou taktovku nad Filharmonií Bohuslava Martinů a provedou posluchače symfonickými díly, mezi nimiž nebude chybět Smetanova Vltava, Beethovenova předehra Leonora č. 3 a Korsakovova Šeherezáda.