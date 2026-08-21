„Vizovické Trnkobraní je oslavou trnek ve všech podobách a hudebním festivalem pro celou rodinu, při přípravě jsme proto opět pamatovali na fanoušky všeho věku a žánrů,“ uvedl organizátor Michal Žáček.
Hlavní hvězdou pátečního večera bude kapela Tři sestry, v sobotu Olympic. „U tak legendární kapely je to skoro k nevíře, ale Olympici na Trnkobraní nevystupovali minimálně třicet let,“ podotkla Martina Žáčková z pořádající Agentury Velryba.
V areálu likérky Jelínek vystoupí také Xindl X, Support Lesbiens, Premier, domácí Fleret se Zuzanou Šulákovou, Vlasta Redl nebo vítěz kategorie Objev roku v anketě Český slavík Renne Dang.
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Jednou z hlavních hvězd je slovenská skupina No Name, která je na Vizovickém Trnkobraní častým hostem. Byl to dokonce jeden z prvních festivalů, na kterém kdy hráli.
„Vždycky je krásné vrátit se tam, kde jste začínali,“ poznamenal zpěvák Igor Timko. „Začátky si rádi připomínáme. Je dost důležité na ně nezapomínat a je žádoucí stále mít ambice, jaké jsme měli přirozeně na začátku. Takže Trnkobraní je pro nás jako stroj času.“
Vystoupí ovšem i regionální kapely nebo místní soubor Vizovjánek. Nebude chybět ani doprovodný program, jehož vrcholem bude Velká cena Vizovic v pojídání trnkových knedlíků. „Letos ji bude moderovat herec a kuchař Ivan Vodochodský,“ připomněl Žáček.
Soutěž v pojídání knedlíků je neodmyslitelnou součástí festivalu už desítky let. Uskuteční se v neděli 23. srpna, kdy je vstup na festival díky finanční podpoře města zdarma.
Vizovické Trnkobraní
Pátek
Sobota
Neděle
Dvoudenní permanentka na pátek a sobotu 1 300 Kč (děti 600 Kč), pátek 800 Kč (děti 300 Kč), sobota 900 Kč (děti 400 Kč). Nedělní program je zdarma.
Více na vizovicketrnkobrani.cz
„Mezi soutěžícími nebude chybět Radim Dvořáček, jenž má na svém kontě vítězství nejen loňské, ale i z předchozích pěti ročníků a drží i český rekord 228 knedlíků z roku 2024,“ uvedla Žáčková.
Absolutním rekordem, kterého dosáhl roku 2008 Američan Patrick Bertoletti, je 233 knedlíků. Trnkobraní nabídne i další tematické soutěže Vynes trnku do oblak a závody v pojídání valašských frgálů, nebudou chybět ochutnávky pálenek nebo exkurze do výroby slivovice.
Novinkou letošního ročníku jsou jednotné bezhotovostní platby u všech stánků, což má usnadnit a urychlit obsloužení návštěvníků.
„Na rozdíl od obvyklého systému nabíjecích náramků známého z jiných festivalů se bude na Trnkobraní jednoduše platit běžnými platebními kartami. Kdo kartu nemá, může si nechat nabít kartu dočasnou,“ vysvětlila Žáčková.
Na hlavní program v areálu likérky navazují další akce po celém městě. „Díky spolupráci města, organizátorů festivalu, místních spolků i podnikatelů mohou návštěvníci objevovat naše město ze všech možných úhlů a zažít jedinečnou atmosféru,“ uvedla starostka Vizovic Silvie Dolanská.
Lidé tak mohou zajít na řemeslný jarmark s vařením povidel a zdobením perníčků, navštívit dílny věnované výrobě vizovického pečiva a figurek ze sušeného ovoce, minifarmu hospodářských zvířat či komentované prohlídky po památkách města a za zdejší palírenskou tradicí.
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„Po loňském úspěchu se vrací okružní jízdy Trnkovláčkem i Trnkobusem a také Trnkopas, letos nově i v dětské verzi, který návštěvníky všemi atrakcemi provede,“ podotkla vedoucí vizovického Kulturního centra Martina Dozbabová.
Trnkopas návštěvníky zavede například do firmy Koma Modular, kde uvidí pavilon ze světové výstavy EXPO 2015, do muzea africké kultury Tjiwara v Lázeňské ulici, na nedalekou kozí farmu nebo do zámecké čokoládovny.
Hradozámeckou noc a dětské prohlídky připravili v sobotu na zámku, který bude večer romanticky nasvětlený loučemi. Ve stánku si můžete koupit špekáčky a domácí chleba.
„Už jste si někdy opekli špekáček na zámeckém dvorku? Oheň, kde si je můžete připravit, rozděláme přímo za zámkem,“ poznamenala kastelánka Jana Pluhařová. Přes den a v podvečer můžete zámek navštívit s dětmi na některé ze speciálních dětských prohlídek. Poslední vyráží v 18 hodin.
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24. srpna 2025