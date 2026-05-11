Festival židovské kultury v Holešově nabídne koncerty, divadlo i výstavy

Festival židovské kultury v Holešově na Kroměřížsku nabídne koncerty, divadlo, výstavy i besedy. Jeho 26. ročník se uskuteční od 21. do 25. července. Dramaturgie letošního ročníku se opět snaží zapojit především místní veřejnost a nabídnout program, který festivalovým návštěvníkům přiblíží židovskou kulturu přirozeným a přístupným způsobem. ČTK to dnes sdělila Dana Podhajská z Městského kulturního střediska Holešov.
Centrem festivalu pojmenovaného Ha-Makom by opět měly být především Šachova synagoga, blízký židovský hřbitov, holešovské náměstí, zámek a jeho nádvoří. Festival začne v úterý 21. července odpoledne tradiční pietní akcí na místě bývalé nové synagogy. Slavnostní zahájení přehlídky bude poté podle organizátorů hostit velký sál holešovského zámku.
O den později zájemci uvidí například podvečerní divadelní představení Návštěvy u pana Greena ostravského Divadla Ha Šnajim. Středeční program uzavře koncert Jiřího Hošky, Dominiky Weiss Hoškové a Weiss Family v Šachově synagoze. "Ve čtvrtek bude na programu přednáška o uloupeném umění, které židovskému obyvatelstvu ukradli nacisté, dále komentovaná prohlídka bývalé holešovské židovské čtvrti, workshop české spisovatelky Markéty Pilátové a večerní koncert klezmerové hudby," uvedla Podhajská.
Páteční program začne sérií přednášek, například na téma Dětské časopisy v terezínském ghettu nebo Bystřická rodina Ziffererových. Večer bude moci veřejnost zamířit na vystoupení synagogálního zpěváka Michala Foršta. "Festival tradičně vyvrcholí v sobotu večer na zámeckém nádvoří koncertem akustické kapely Der Šenster Gob. Tomu bude předcházet například dopolední koncert brněnského Nišma Klezmer Trio Band a odpolední představení pro děti i dospělé Můj Golem Divadla Čučka Brno," uvedla Podhajská.
V programu je i několik výstav. Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války zapůjčí do Holešova výstavu Uloupené umění. Český fotograf Jindřich Buxbaum představí snímky ze svého posledního projektu Až do sto dvaceti let. "Tématu bude věnována také autorská beseda, na které promluví spolu se svým přítelem a spolutvůrcem, judaistou Danielem Soukupem," doplnila Podhajská. Více informací je na webu.
Židovská komunita v Holešově prokazatelně existovala od 15. století. V polovině 19. století ve městě žilo přibližně 1700 Židů. Za druhé světové války komunitu vyvraždili nacisté. V Holešově po sobě zanechala několik kulturních památek, nejvýznamnější jsou Šachova synagoga s unikátní výzdobou a židovský hřbitov s více než 2000 náhrobky.