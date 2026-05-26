Festivalový půlmaraton omezí dopravu v centru Zlína, očekává se 2300 běžců

Festivalový půlmaraton omezí v neděli dopravu v centru Zlína. Změní se kvůli němu také některé linky městské hromadné dopravy. Při letošním 11. ročníku běhu očekávají organizátoři rekordních 2300 běžců z 12 zemí, sdělila dnes ČTK mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Zlín Film Festival se letos koná 66. rokem, začne ve čtvrtek a potrvá do 3. června.
Festivalový půlmaraton odstartuje v neděli v 10:00 u kongresového centra. Trasa hlavního závodu povede přes bývalý baťovský průmyslový areál, kolem Baťova mrakodrapu i po nábřeží, cíl je na náměstí Míru.
"Kvůli bezpečnosti běžců i diváků bude v některých částech města doprava omezena nebo zcela uzavřena. Nejvýznamnější omezení čeká řidiče v době startu hlavního závodu. Od 09:45 do 10:15 bude za asistence Policie ČR a Městské policie Zlín zcela uzavřen průjezd po třídě Tomáše Bati. Ve stejném čase dojde také k dočasnému zastavení městské hromadné dopravy v centru města, což může způsobit zpoždění některých autobusových a trolejbusových linek," uvedla výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová.
Hlavní dopravní omezení na trase budou platit v neděli od 08:00 do 13:00, postupně se začnou uvolňovat od 12:30. Půlmaraton uzavře ulice Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a baťovský areál. Výlukově budou jezdit linky 2, 4, 5, 8, 9, 33 a 38, sdělil dnes ČTK mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Zdeněk Dvořák.
Na start půlmaratonu se postaví 900 běžců. Dalších 500 účastníků čeká čtvrtmaraton, 200 závodníků poběží Festivalovou pětku a 720 běžců nastoupí do štafet. Oproti loňskému roku jde o nárůst o více než 400 účastníků. "Organizátoři museli vůbec poprvé v historii uzavřít registrace více než měsíc před startem, protože kapacita všech tratí byla zcela naplněna," uvedla Martykánová.
Do Zlína přijedou běžci z Česka, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Francie, Velké Británie, Srbska, Irska, Malty, Bulharska i USA. Součástí programu budou také Hvězdné štafety, které letos povedou herci Filip František Červenka a Tomáš Weber a triatlonista Petr Vabroušek. Ve 12:10 odstartuje Festivalová pětka určená především mladým a začínajícím běžcům. Odpolední program doplní Festivalový rodinný běh na 1400 metrů. Akce má i charitativní význam, organizátoři věnují korunu za každý uběhnutý kilometr v dopoledních závodech a výtěžek ze startovného rodinného běhu projektu Korunka pomáhá.