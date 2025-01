Technologie a špičkoví dirigenti. Nový šéf chce rozvíjet zlínskou filharmonii

„Přemýšlel jsem delší dobu, než jsem se přihlásil. Je to pro mě výzva a také to vnímám jako velkou zodpovědnost. S orchestrem jsem sžitý přes patnáct let, ale beru to s pokorou. Zásadní je, udržet stabilní financování. Chtěl bych iniciovat nové trendy, ale jsem otevřený i diskusi,“ prohlásil Gregůrek.

Podle náměstkyně zlínského primátora Martiny Hladíkové, která má na starosti kulturu, byl Gregůrek nejlepším kandidátem. Komise jej vybrala z deseti uchazečů.

„Nehledali jsme krizového manažera, protože filharmonie je ekonomicky stabilní. Hledali jsme člověka, který naváže na předchozího pana ředitele. Myslím, že jeho vize povedou k posílení renomé filharmonie,“ potvrdila Hladíková.

Gregůrek chce navázat na Němého, také by rád na koncerty klasické hudby nalákal nové posluchače, chce využívat moderní technologie, spolupracovat se špičkovými dirigenty a dostat orchestr i na místa, kde by jej nikdo neočekával. Chce rovněž využívat kreativní marketingové kampaně, sociální sítě nebo mobilní aplikace, aby přilákal například více návštěvníků ve věkové kategorii třicet až čtyřicet let.

Pokračovat budou edukační koncerty pro děti, s nimiž má filharmonie dlouholeté zkušenosti a každý rok jich odehraje kolem čtyř desítek. V plánu jsou přednášky i v online verzi. Nevšední zážitek přinesou takzvané imerzivní programy, kdy budou diváci rozmístění mezi hudebníky a budou tak mít hudbu „na dosah ruky“.

S novým ředitelem se filharmonie chystá i na nadcházející sezonu, která odstartuje v září a bude pro hudebníky mimořádná. Oslaví totiž 80 let od prvního koncertu, který se konal 30. dubna 1946 ve zlínském Velkém kině. Tehdy poprvé vystoupila nově založená filharmonie pod názvem Symfonický orchestr n. p. Baťa.

„Bude to výroční sezona, kromě slavnostního zahajovacího koncertu bude dalším výjimečným dnem poslední duben 2026, kdy odehrajeme slavnostní koncert k výročí. Celou sezonu budeme slavit a všechny základní koncerty v abonentní řadě A a B budou v režii bývalých šéfdirigentů za posledních dvacet let,“ dodal šéfdirigent filharmonie Robert Kružík.

Zlínská filharmonie ve spolupráci s městským divadlem před časem nazkoušela hru zdejšího rodáka Toma Stopparda: