První členové zlínské filharmonie byli před 80 lety zaměstnanci podniku Baťa

Pavel Stojar
  9:02aktualizováno  9:02
Po druhé světové válce znárodněný podnik Baťa nezaměstnával jen ševce nebo lidi z dalších průmyslových oborů, kterým se firma věnovala. Výplatu od obuvnického koncernu zpočátku dostávali také zdejší profesionální hudebníci. První koncert zlínských filharmoniků se uskutečnil před osmdesáti lety 30. dubna 1946.
První koncerty zlínské filharmonie se konaly v budově Velkého kina, rok 1949.

První koncerty zlínské filharmonie se konaly v budově Velkého kina, rok 1949. | foto: Moravský zemský archiv / Státní okresní archiv Zlín

Mezi nejdůležitější dirigenty v historii Filharmonie Bohuslava Martinů patřili...
Plakát, který zval na zahajovací koncert zlínského symfonického orchestru, na...
Zlínský symfonický orchestr hraje v letním kině v rámci programu Mezinárodního...
Závodní dechový orchestr firmy Baťa v polovině 20. let 20. století
14 fotografií

Hlasy volající po založení profesionálního symfonického orchestru přitom začaly ve Zlíně sílit už v průběhu dvacátých let minulého století. Hlavním iniciátorem byla samozřejmě firma Baťa. Realizace této myšlenky nebyla lehká. Možná i proto, že meziválečný Zlín nepatřil k městům s bohatou hudební tradicí.

Snahy vedení baťovského koncernu se dočkaly úspěchu až krátce po druhé světové válce. Mezníkem byl začátek dubna roku 1946, kdy byl do čela nového orchestru jmenován brněnský dirigent Rudolf Kvasnica.

Zajímavostí je, že dirigent byl zaměstnán přímo firmou Baťa. Ukazuje to, jak moc byl i v poválečné době propojený život města s už znárodněným koncernem.

Řešil jsem výzvy a bavilo mě to, bilancuje končící ředitel zlínské filharmonie

„Začátkem dubna vstoupil do řad spolupracovníků našeho podniku dirigent Národního divadla v Brně Rudolf Kvasnica, který právě v březnu oslavil 25 let práce za dirigentským pultem brněnského stánku Thálie,“ psaly tehdejší zlínské noviny.

Pro podnik nepracoval jen dirigent. Také hráči orchestru se rekrutovali přímo z řad zaměstnanců.

„Byl mu svěřen úkol vytvořit symfonický orchestr složený ze spolupracovníků našich závodů. Nutno jen schvalovat tento plán vedení závodů, jelikož činností vlastního symfonického orchestru se podstatně přispěje ke zvýšení úrovně kulturního života a snažení Zlína,“ uvádí se v článku z dubna 1946.

Mezi nejdůležitější dirigenty v historii Filharmonie Bohuslava Martinů patřili Rudolf Kvasnica.

Dirigent Kvasnica se okamžitě pustil do práce. „Zdůrazním, že dosud ani jediný průmyslový závod v osvobozeném Československu se neobíral myšlenkou založit symfonický orchestr z vlastních lidí. Národní podnik Baťa je první, který se touto myšlenkou nejen zabýval, ale přikročil ihned k realizaci plánu,“ pochvaloval si v rozhovoru.

Základem symfonického orchestru se stala dosavadní dechová hudba tvořená zaměstnanci podniku. „Těleso tvoří 34 hudebníků, v dohledné době bude stav navýšen na 56 a později na 70,“ popsal dirigent.

„Pilně cvičíme. Brzy dostaneme takovou místnost, která nám bude vyhovovat ve všech směrech.“ Po každodenním intenzivním zkoušení se podařilo 30. dubna 1946 ve zlínském Velkém kině uspořádat první veřejný koncert. Zazněly Smetanovy, Dvořákovy, Fibichovy a Sukovy skladby.

Akustické podmínky v kině nebyly ideální

„Ihned budeme spřádat nitky dalšího programu. Pravidelně budou pořádány večery vážné hudby, jejichž pořady budou tak zaměřeny, aby byly srozumitelné příslušníkům nejširších lidových vrstev,“ nastínil Kvasnica v rozhovoru pro podnikové noviny.

„Vynasnažíme se, aby činnost orchestru měla co nejvyšší úroveň a byla ke cti jak národnímu podniku Baťa, tak celému Zlínu a samozřejmě i širokým vrstvám pracujícího lidu. Vždyť největší zbraní českého národa ve světě je dobrá poctivá práce a kulturní vyspělost.“

Orchestr původně sídlil v budově Velkého kina, které mělo v té době kapacitu přes dva tisíce sedadel a sloužilo nejen k promítání filmů, ale jako univerzální sál pro nejrůznější účely. Konaly se zde i lidové soudy s válečnými kolaboranty.

Naplno! Naživo! Na zdraví! Startuje jubilejní 80. sezona zlínské filharmonie

„Třebaže nešlo o koncertní sál, filharmonikům poskytoval na svou dobu velmi nadstandardní zázemí. Navíc vystupovat na pódiu největšího kinosálu v tehdejším Československu bylo prestižní záležitostí,“ upozornil současný dramaturg filharmonie Tomáš Koutný.

Brzy se ale ukázalo, že akustické podmínky Velkého kina nejsou pro velké hudební produkce ideální. Už na počátku padesátých let proto začaly vznikat první návrhy na přesun do vhodnějších prostor.

V roce 1955 byl pro potřeby orchestru upraven Památník Tomáše Bati, později přejmenovaný na Dům umění. Filharmonie tak získala vlastní sídlo, které zanedlouho obohatila ještě instalace velkých koncertních varhan.

Od roku 1955 sídlila zlínský filharmonie v Domě umění (foto je z roku 1997).

Legenda říká, že varhany, pro komunistickou éru dost netypický nástroj, zde vznikly na popud cestovatele Jiřího Hanzelky, který tehdy žil ve Zlíně a byl vášnivým hráčem na varhany. Malý nástroj měl i ve své vile na zlínských Nivách.

Otevření Domu umění v polovině padesátých let bylo sice slaveno s velkou pompou, už začátkem let sedmdesátých ale vyšlo najevo, že celá budova přestává potřebám orchestru vyhovovat.

„Ve městě se proto začalo hovořit o výstavbě nového koncertního sálu, který měl vzniknout na místě bývalého hřbitova u Kudlovské přehrady,“ podotkl Koutný. „K realizaci tohoto plánu však nikdy nedošlo, a tak Dům umění zůstal domovem orchestru po další čtyři desetiletí.“

Martinů neměl se Zlínem mnoho společného

Po roce 2000 se už naplno ukázalo, že budova památníku s ikonickými sloupy bránícími výhledu nestačí požadavkům kvalitní hudební produkce. Město proto rozhodlo o výstavbě Kongresového centra podle návrhu zlínské rodačky, architektky Evy Jiřičné.

Oválná budova obložená luxfery se stala novým sídlem orchestru, nabízí podstatně kvalitnější akustiku a také výrazně lepší zázemí pro hudebníky. První koncert filharmonie se zde uskutečnil na podzim 2010.

Podívejte se: Ladič zavelel a technici rozložili křídlo na sedm částí

Během své historie prošla zlínská filharmonie několika nucenými změnami svého názvu, většinou ovlivněnými dobovými politickými souvislostmi. Posluchači nejprve navštěvovali koncerty Symfonického orchestru národního podniku Baťa. Na podzim roku 1948 vystupovali hudebníci pod oficiálním označením Zlínská filharmonie.

„Už v prosinci téhož roku došlo k další změně a orchestr dostal nové budovatelské pojmenování Filharmonie pracujících,“ popsal dramaturg. „V padesátých letech následovalo přejmenování na Symfonický orchestr kraje Gottwaldovského, o několik let později pak na Státní symfonický orchestr v Gottwaldově.“

Skladatel Bohuslav Martinů.

Jméno jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů Bohuslava Martinů nesou zlínští hudebníci ve svém názvu od ledna roku 1989. A to přesto, že tento skladatel, který většinu života strávil v zahraničí, toho měl s orchestrem a Zlínem společného pramálo.

Jediným pojítkem je to, že v polovině třicátých let skladatele oslovily Filmové ateliéry Baťa s nabídkou na vytvoření hudby k reklamnímu filmu Střevíček. Ta zazněla i na letošním slavnostním koncertě, který letos připomněl jubileum orchestru.

„Z korespondence víme, že Martinů plánoval v březnu 1935 návštěvu Zlína, kde se měl setkat s Janem Antonínem Baťou. Zda však k této návštěvě skutečně došlo, nevíme,“ poznamenal Koutný.

Hudebníci zahrají skladby Beethovena i Linkin Park

Skupina Linkin Park

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila pro nadcházející 81. sezonu 120 koncertů. Odehraje je ve Zlíně, dalších městech Česka i v zahraničí. Prodej předplatného začíná v úterý 5. května.

„Vedle tradičních koncertních projektů přinášíme také řadu mimořádných spoluprací a formátů, které posouvají filharmonii směrem k ještě otevřenější a živější kulturní instituci,“ uvedl ředitel Tomáš Gregůrek. „Pomoci by nám měl i nový vizuální styl, kterým se chceme otevřít novým posluchačům a současným formám komunikace.“

Filharmonie nabídne pět koncertních cyklů. „Publikum se může těšit například na amerického pianistu Jonathana Bisse, dirigenta Tomáše Hanuse, klavíristu Tomáše Kača, populární zpěvačku Lucii Bílou, sopranistku Kateřinu Kněžíkovou, basbarytonistu Adama Plachetku, houslistu Josefa Špačka nebo trumpetistku Selinu Ott,“ uvedl šéfdirigent Robert Kružík. „Velmi si vážím také spolupráce se Slováckým divadlem Uherské Hradiště, Českým filharmonickým sborem Brno a dalšími špičkovými soubory.

„ Zahajovací koncert nabídne 24. září Beethovenův Klavírní koncert č. 4 a Dvořákovu Symfonii Z Nového světa. Koncert i celá sezona připomene výročí 200 let od úmrtí skladatele Ludwiga van Beethovena, proto bude sólistou večera americký pianista Jonathan Biss, uznávaný interpret jeho díla.

„Vyvrcholením Beethovenova jubilea ovšem bude březnové uvedení monumentální skladby Missa solemnis společně s Českým filharmonickým sborem Brno a předními českými sólisty,“ upozornil Kružík.

Oblíbený populárně laděný cyklus přinese například koncertní uvedení muzikálu Jesus Christ Superstar, které s herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti připravil Dodo Gombár.

„Chystáme i projekt Swingphonic s největšími swingovými hity, zpracování písní z pohádky Lotrando a Zubejda, ale také rockových kapel Linkin Park a Imagine Dragons,“ naznačil dramaturg Tomáš Koutný.

Filharmonie připravuje také venkovní koncerty na platformě 14/15 Baťova institutu, rozšiřuje nabídku koncertů pro dětské publikum a vystoupí na Lednicko-valtickém festivalu nebo Večeru lidé dobré vůle ve Velehradě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

11. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:56

V ostrovské věznici hořela matrace, dva vězně a dozorce převezli do nemocnice

Následky požáru vybavení jedné z cel v hornoslavkovské věznici (13. května 2024)

V neděli v podvečer vyjížděli záchranáři do věznice v Ostrově na Karlovarsku k nahlášenému požáru. Část jedné z budov zaplnil kouř z hořící matrace. V nemocnici skončili dva vězni a jeden z dozorců,...

11. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Know-how dopravy budoucnosti vzniká tady v Ostravě, říká šéf Škody Digital

Ředitel firmy Škoda Group Digital Jiří Liberda přibližuje vývoj v řízení...

Ačkoliv je společnost Škoda historicky spojena hlavně s Plzní, stává se stále výraznějším zaměstnavatelem i v Ostravě. Vedle Vagonky ve městě provozuje i opravnu tramvají Ekova a také společnost...

11. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Na Jihlavsku se našlo tělo. Zřejmě jde o dva týdny pohřešovaného muže

ilustrační snímek

Poblíž Hybrálce na Jihlavsku bylo o víkendu nalezeno mrtvé tělo. Podle policistů jde zřejmě o pohřešovaného muže, kterého hledali poslední dva týdny. Totožnost ale ještě musí potvrdit provedením...

11. května 2026  10:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Duhový jarmark v Olomouci řešil i církev. Policisté zasahovali kvůli pokřikům

Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu 9. května 2026 uskutečnil vůbec první...

Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu uskutečnil vůbec první duhový jarmark. Akce zaměřená na podporu LGBTQ+ komunity přilákala desítky návštěvníků a otevřela hned několik témat, která se týkala...

11. května 2026  10:22

Co zůstává skryté: dvě výstavy o těle, identitě a obrazu

11. května 2026  10:14

Systémy pražské fakulty umí virtuální výcvik i autonomní řízení dronů

Fakulta elektrotechnická ČVUT v rámci akce Defence Research Day 2026...

Drony operující v roji a v komplikovaném terénu bez závislosti na GPS signálu, holografické velení, autonomní roboti anebo třeba virtuální výcvik pyrotechniků. To už nejsou koncepty z...

11. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za zdařilé fotoúlovky z víkendu

Olšany

Protest na Olšanských hřbitovech, proměna Václavského náměstí i festival moderních technologií. Čtenáři deníku Metro opět poslali snímky z aktuálního dění v Praze a tři z nich si tentokrát vysloužili...

11. května 2026

V třeboňských rybnících chybí přes dvacet procent vody, sucho trápí i zemědělce

Tak vypadají pole v okolí Českých Budějovic.

V Českých Budějovicích napršelo za březen a duben jen 26 milimetrů srážek. Číslo patří k nejnižším za 150 let měření. Zemědělci upozorňují, že obiloviny zaseté v březnu nevzešly nejlépe a na polích...

11. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Dítě prostrčilo hlavu fotostěnou a nemohlo ven, vyprostili ho hasiči

Na farmě v Broumově hasiči vyprostili dítě uvázlé ve fotostěně. (8. května 2026)

Neobvyklý zásah mají za sebou hasiči v Broumově na Náchodsku. Na tamní farmě se zvířaty malé dítě prostrčilo hlavu otvorem ve fotografické stěně a uvázlo. Hasiči chtěli desku rozříznout, ale nakonec...

11. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

11. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

První členové zlínské filharmonie byli před 80 lety zaměstnanci podniku Baťa

První koncerty zlínské filharmonie se konaly v budově Velkého kina, rok 1949.

Po druhé světové válce znárodněný podnik Baťa nezaměstnával jen ševce nebo lidi z dalších průmyslových oborů, kterým se firma věnovala. Výplatu od obuvnického koncernu zpočátku dostávali také zdejší...

11. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.