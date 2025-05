„Jak zdůrazňuje náš šéfdirigent Robert Kružík, hlavními hvězdami oslav osmdesátého výročí je našich 88 hudebníků,“ uvedl ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů Tomáš Gregůrek, který je ve funkci od Nového roku. „Bývalí šéfdirigenti se také představí při jednotlivých koncertech jubilejní sezony, aby ji mohli oslavit spolu s hudebníky. Proto jsme letos omezili počet hostujících dirigentů,“ přiblížil Gregůrek.

Náklady rostou, téměř vše kolem nás zdražuje. Zvýšili jste ceny i vy?

K tomuto jubileu jsme připravili katalog s přehledem všech mimořádných i abonentních koncertů, ale také s některými historickými zajímavostmi. Od 5. května jsme zahájili prodej předplatného pro stávající abonenty. Jsem velmi rád, že se nám podařilo udržet cenu všech předplatitelských cyklů na stejné úrovni jako v roce minulém. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože finanční a ekonomická situace je napjatá. Prodej abonmá pro nové předplatitele zahájíme 2. června.

A co vstupné na koncerty mimo předplatné?

Náklady rostou, proto jsme museli detailně propočítat výnosy i s ohledem na jiné pořadatele kulturních akcí a koncertů ve Zlíně, abychom měli cenotvorbu v rovnováze. Pro nás bylo prioritou zachovat atraktivní ceny především u předplatitelských cyklů. U mimořádných koncertů nevybočujeme z běžných cen, nemůžeme skončit v červených číslech.

Co chystáte na začátek sezony?

Od 5. května jsme otevřeli prodej festivalových koncertů. Jde především o koncert, kterým zahajujeme festival Harmonia Moraviae a zároveň celou jubilejní osmdesátou sezonu Filharmonie Bohuslava Martinů. Uskuteční se 18. září a vystoupí na něm fenomenální lotyšská houslistka Baiba Skride, která měla minulý týden velký úspěch s Bostonským symfonickým orchestrem na letošním Pražském jaru.

Plakát, který zval na zahajovací koncert zlínského symfonického orchestru, na jehož základech vyrostla dnešní Filharmonie Bohuslava Martinů.

Jaké skladby na koncertu zazní?

Sinfonietta, oslavné dílo od Leoše Janáčka. Hostem bude Vojenská hudba Olomouc a přesně podle přání skladatele zahrají hudebníci v uniformách. Další pozoruhodné dílo tohoto koncertu je od Bohuslava Martinů a jmenuje se Thunderbolt P-47. Je to pocta stejnojmennému americkému letounu z druhé světové války. Vznikla přesně před osmdesáti lety a bude symbolicky první skladbou, která v této výroční sezoně zazní. Snažili jsme se dramaturgii postavit tak, aby se celou sezonou prolínalo jubileum orchestru.

Co dalšího nabídnete v příští sezoně?

Pozoruhodný je rovněž projekt Miro Žbirka Symphonic Night, který se uskuteční 15. října. Závěrečný koncert podzimního festivalu se jmenuje Re:connect a filharmonie na něm doprovodí jazzového kytaristu Rudyho Linku a amerického pianistu Gila Goldsteina.

Připravujete i nějaký speciální jubilejní program k výročí?

Vyvrcholením sezony bude 30. dubna příštího roku koncert nazvaný Naplno! Naživo! Na zdraví!, který bude unikátní tím, že na něm vystoupí tři bývalí a zároveň současný šéfdirigent zlínské filharmonie Robert Kružík. Navíc to bude na den přesně ve stejné datum, kdy měl zlínský orchestr svůj vůbec první koncert. Konal se ve Velkém kině a filharmonie tehdy nesla název Symfonický orchestr národního podniku Baťa.

A mohou se zájemci v jubilejní sezoně těšit na další mimořádné projekty?

Ve spolupráci s Baťovým institutem chystáme v létě společný projekt na venkovní platformě v bývalém továrním areálu. To už je ale vlastně věc tradiční. Pokračuje i spolupráce s Městským divadlem Zlín, se kterým popáté představíme jedinečný projekt EGBDF. Tentokrát jej budou zaznamenávat kamery České televize. V dubnu příštího roku bude rovněž výročí 150 let od narození Tomáše Bati, takže to chceme tematicky propojit podle možností Nadace Tomáše Bati. Dostat orchestr ven je ale finančně a organizačně nákladné. Působivé by bylo například vystoupení na Gahurově prospektu. Tyto cesty a možnosti zatím sondujeme.

Co zahraničí, kde pravidelně vystupujete?

Tři výjimečné koncerty nás čekají na konci června, jednak v Konzerthausu ve Vídni, pak v Tonhalle v Curychu a především v Labské filharmonii v Hamburku. Sólistkou bude bulharská sopranistka Sonya Yoncheva, vítězka světové soutěže Plácida Dominga.