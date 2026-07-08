Filmová škola promítne nejnovější snímky režisérů Smarzowského a Pawlikovského

Letní filmová škola (LFŠ) v Uherském Hradišti promítne v sekci Východní přísliby nejnovější snímky polských režisérů Wojciecha Smarzowského a Pawla Pawlikovského. V doprovodném programu přehlídky, která se uskuteční od 24. do 30. července a jež dnes zveřejnila program, vystoupí Richard Müller nebo Cirk La Putyka. Svoji putovní výstavu, tentokrát s tématem fotbalu, přiveze hlavní mediální partner festivalu Česká tisková kancelář (ČTK), uvedli dnes pořadatelé.
Pod dramaturgií tradiční sekce Východní přísliby jsou podepsaní Kamila Dolotina a Petr Vlček. "Letos podrobněji prozkoumáme balkánskou kinematografii, a to hned ve čtyřech snímcích. Dvakrát se vydáme do Gruzie, v jednom případě prostřednictvím filmu natočeného na mobilní telefon. Nečekejte ale nejnovější technologie, nýbrž impresionisticky rozostřené oko stařičkého displeje, který snímku Suchý list vynesl extatické recenze za výlučnou vizualitu," uvedli dramaturgové.
Mimo východoevropské teritorium diváky zavede Pawlikowského historické drama Domovina. "Zpracovává nejen téma národní identity a viny, ale rovněž složité rodinné vztahy. Těm se koneckonců věnují i všechny další vybrané polské snímky. Na rodinu nahlížejí z různých perspektiv, i těch méně lichotivých, jako například sugestivní Smarzowského snímek Sladký domov," doplnili Dolotina s Vlčkem. Sekce se letos zaměří i na ruskojazyčnou tvorbu a její schopnost čelit státní propagandě.
Doprovodný program nabídne koncerty zpěváka Richarda Müllera, muziky Harafica, popových Bert & Friends nebo Kateřiny Marie Tiché s kapelou Bandjeez. Nejen děti potěší legendární Divadlo Spejbla a Hurvínka s představením Hurvínek a nezvaný host, představení Splash předvede soubor Cirk La Putyka.
Organizátoři opět chystají také literární program, součástí LFŠ je i několik výstav. "Osobnost Ester Krumbachové přiblíží festival nejen přehlídkou filmů, na kterých spolupracovala, ale také prostřednictvím střípků z jejího života, jejího díla a také skrze fotografie Libuše Jarcovjákové. Osmdesáté narozeniny předního českého fotografa Jindřicha Štreita oslaví festival výstavou fotografií, jejichž objektem je pro změnu on sám, 100. výročí narození Andrzeje Wajdy zase připomenou fotografie jednoho z nejvýznamnějších polských tvůrců při práci," uvedla mluvčí přehlídky Lenka Horáková.
Výstavu Fotbalové okamžiky přiveze ČTK. "Letopočty končící šestkou přinesly v dějinách fotbalu mimořádné množství významných událostí, jejichž výročí si v tomto roce připomínáme. Rok 2026 je také rokem mistrovství světa ve fotbale, kam se po 20 letech probojovala i česká reprezentace. I proto se letošní putovní výstava fotografií ČTK věnuje snímkům mapujícím tento oblíbený sport,“ uvedla šéfredaktorka zpravodajství ČTK a spoluautorka výstavy Radka Matesová Marková. Na diskusi k výstavě, která bude stejně jako vernisáž 28. července, přislíbili účast někdejší fotbalista Miroslav Kadlec, režisér Jan Prušinovský a dlouholetý fotoreportér ČTK Michal Doležal.