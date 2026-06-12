Filmová škola v Uherském Hradišti promítne Polanského filmy, ocení Lábuse

Autor: ČTK
  18:52aktualizováno  18:52
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| foto: ČTK

Letní filmová škola v Uherském Hradišti (LFŠ) letos promítne filmy francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Filmové delegace opět přivezou české a slovenské novinky. Jednu z výročních cen pořádající Asociace českých filmových klubů (AČFK) převezme herec Jiří Lábus. Novinářům to dnes řekli organizátoři 52. ročníku přehlídky, která se uskuteční od 24. do 30. července.

Program festivalu je rozdělený do pěti základních bloků, a to Historie, Současnost, Česko/Slovensko, Hosté a AČFK uvádí. Návštěvníci podle programového ředitele přehlídky Jana Jílka uvidí více než 160 filmů.

Každý rok pořadatelé udělují několik výročních cen AČFK. "Pokud jsme loni dali výroční cenu Oldřichu Kaiserovi, tak myslím, že dává smysl, a je nanejvýš logické, letos ocenit Jiřího Lábuse, který má obrovskou filmografii. Nejenom těch hlavních a ikonických rolí, ale i hodně vedlejších," řekl Jílek.

Retrospektivu LFŠ věnuje Polanskému, přestože si organizátoři uvědomují, že kvůli jeho opakovaným obviněním ze sexuálního napadení žen to může vzbudit kontroverze. "Respektujeme rozdílné názory, respektujeme i to, že to někomu bude vadit natolik, že nepřijede na Letní filmovou školu. Ale zároveň zase je druhá skupina lidí, která se na to těší, a která ocení jeho filmy na velkém plátně, zásadní slavné filmy jako Čínská čtvrť, Ples upírů, Pianista a další," řekl Jílek.

Stejně jako loni představí festival výběr afrických filmů a novinky z východní a střední Evropy. Zájemci uvidí i snímky francouzského filmaře Bertranda Bliera nebo americké nezávislé filmy z 90. let minulého století. V programu nebudou chybět ani snímky spjaté s kostýmní výtvarnicí, scenáristkou a režisérkou Ester Krumbachovou. "Tak zásadním způsobem se propsala do historie české kinematografie, že se nedá opomenout," uvedl Jílek.

Doprovodný program nabídne koncerty, divadlo, výstavy, debaty nebo akce pro děti. V Uherském Hradišti vystoupí například Richard Müller se svým recitálem, Kateřina Marie Tichá s kapelou Bandjeez, orchestr Czech Ensemble Baroque nebo domácí cimbálová muzika Harafica. Představí se i divadelní soubor La Putyka a Divadlo Spejbla a Hurvínka. Promítat budou též letní kina. Další novinky oznámí pořadatelé 16. června na tiskové konferenci v Praze.

Akreditace i balíčky vstupenek na filmové projekce jsou již v prodeji, část programu festivalu bude znovu zdarma. Diváci opět mají možnost si koupit akreditace na libovolný počet dnů. Balíčky vstupů na filmové projekce jsou po šesti a deseti kusech. Na každý den je nastavený limit 2000 prodaných akreditací. Pořadatelé letos výrazně omezili počet nabízených balíčků vstupenek, kterých neplánují na celý festival prodat dohromady více než 500. "Analyzovali jsme loňskou situaci, kdy jsme měli přetížené sály," zdůvodnila omezení ředitelka přehlídky Radana Korená.

Loni na LFŠ zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků. V balíčcích se prodalo dalších 6550 vstupů. Festival tehdy promítl 174 filmů ve 216 projekcích.

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